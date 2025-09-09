El Sergas nombra a 31 médicos para plazas de difícil cobertura

El Servicio Galego de Saúde ha hecho público el nombramiento de 31 médicos especialistas y pediatras de atención primaria para ocupar puestos de difícil cobertura.

Se trata de plazas que quedaron vacantes y ahora se ocupan por estos profesionales que consiguen un puesto fijo tras superar un concurso de méritos y sin necesidad de oposición.