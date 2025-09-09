El Sergas nombra a 31 médicos para plazas de difícil cobertura
REDACCIÓN
Santiago
El Servicio Galego de Saúde ha hecho público el nombramiento de 31 médicos especialistas y pediatras de atención primaria para ocupar puestos de difícil cobertura.
Se trata de plazas que quedaron vacantes y ahora se ocupan por estos profesionales que consiguen un puesto fijo tras superar un concurso de méritos y sin necesidad de oposición.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «Ni podemos ni debemos tener el monte limpio como una patena»
- Los grandes propietarios inmobiliarios suben un 12% en plena tensión de precios
- Ascienden a 10 los detenidos en las protestas propalestinas en La Vuelta a su paso por la provincia de Lugo
- Más solos que ante el covid: 33.000 gallegos carecen de red de apoyo
- Declarado un incendio forestal en Carballeda de Valdeorras que afecta a 20 hectáreas
- Galicia hará llegar toneladas de paja a la fauna por helicóptero
- Rueda urge «consenso» a los rectores con el debate de Medicina sin cerrar
- Más de 50 colectivos gallegos denuncian «violencia policial» en las detenciones de La Vuelta