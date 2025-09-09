Rueda aparca posibles cambios en la estructura de la Xunta por los incendios

El presidente gallego, Alfonso Rueda, no descarta cambios en la estructura de gestión forestal de la Xunta de Galicia tras los incendios de este verano, aunque ahora, aseveró, «hay cosas más urgentes» y no es el momento. Así lo explicó ayer en la rueda de prensa posterior al Consello, cuestionado sobre la posibilidad de crear un organismo que aglutine todo lo relacionado con la política forestal de la comunidad.

«No descarto hacer cambios en la estructura que lleva la gestión de los recursos forestales, y por lo tanto también de los incendios, pero esto requiere un análisis sosegado», explicó al respecto, haciendo hincapié en que hará «todo aquello que se pueda hacer por mejorar», si bien ahora considera que hay cuestiones más urgentes, como las ayudas a los afectados.

Algo que recriminó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anunció la creación de una agencia estatal de Protección Civil con los fuegos recién extinguidos pero «no ha dicho nada» sobre las convocatorias de ayudas ni de cómo el Estado va a colaborar para mitigar los efectos de las lluvias tras el paso del fuego. «Pedimos ayuda al Gobierno central y aún lo están valorando a día de hoy», aseguró, insistiendo en que «hay cosas más urgentes» que ya «deberían estar hechas».

Por otro lado, también ayer, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, anunció que hoy en el Parlamento pedirá la dimisión de Rueda por la «incompetencia» y «negligencia» de su Gobierno, asegurando que Galicia arde por la «política forestal fracasada del PP». De este modo, insistió en que «alguien debe asumir responsabilidades» por lo que definió como una «catástrofe ambiental, social y económica». «Quien es responsable del problema no puede ser parte de la solución», condenó.

Por su parte, el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, acusó ayer al PP de mantenerse en un «negacionismo absoluto» en todo lo que tiene que ver con el cambio climático y la gestión de los servicios públicos esenciales, señalando que la ola de incendios ha dejado en evidencia la «falta de planificación, los déficits de personal y la ausencia de medios» del Gobierno de Alfonso Rueda. «Lo que Galicia necesita son soluciones, no excusas. Después de 17 años de gobiernos del PP seguimos con el mismo problema, pero cada vez con más gravedad», dijo, asegurando que en esta campaña de verano quedaron plazas sin cubrir del servicio de extinción.

Todo ello en la jornada previa a la comparecencia del presidente en la Cámara, que hará mientras todavía siguen ardiendo dos fuegos en la comunidad. Se trata del registrado el sábado en Carballeda de Valdeorras —que afecta a unas 850 hectáreas y ya está controlado— y otro originado ayer a las 14:39 horas en Chandrexa de Queixa, que también ha sido estabilizado y que por ahora ha calcinado unas 15 hectáreas.