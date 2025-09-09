Un nuevo túnel mejora el enlace por tren entre Lugo y Ourense

El Ministerio de Transportes finalizó la construcción del túnel de Oural, lo que destaca como un «hito» en el desarrollo de la renovación integral y modernización del corredor Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, que conecta con la red de alta velocidad en Ourense. De esta forma, entrará en funcionamiento el 23 de septiembre. El túnel tiene 1,9 kilómetros de longitud y vía única electrificada.