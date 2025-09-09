Un nuevo túnel mejora el enlace por tren entre Lugo y Ourense
REDACCIÓN
Santiago
El Ministerio de Transportes finalizó la construcción del túnel de Oural, lo que destaca como un «hito» en el desarrollo de la renovación integral y modernización del corredor Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, que conecta con la red de alta velocidad en Ourense. De esta forma, entrará en funcionamiento el 23 de septiembre. El túnel tiene 1,9 kilómetros de longitud y vía única electrificada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «Ni podemos ni debemos tener el monte limpio como una patena»
- Los grandes propietarios inmobiliarios suben un 12% en plena tensión de precios
- Ascienden a 10 los detenidos en las protestas propalestinas en La Vuelta a su paso por la provincia de Lugo
- Más solos que ante el covid: 33.000 gallegos carecen de red de apoyo
- Declarado un incendio forestal en Carballeda de Valdeorras que afecta a 20 hectáreas
- Galicia hará llegar toneladas de paja a la fauna por helicóptero
- Rueda urge «consenso» a los rectores con el debate de Medicina sin cerrar
- Más de 50 colectivos gallegos denuncian «violencia policial» en las detenciones de La Vuelta