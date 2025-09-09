Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La huelga en las residencias privadas arranca hoy

REDACCIÓN

Santiago

La CIG ha convocado para este mes seis jornadas de huelga en las residencias privadas y servicios de ayuda en el hogar (SAF) para reclamar «unas condiciones dignas» para los trabajadores. El primer paro se inicia hoy y se prolongará hasta el jueves y habrá otro los días 23, 24 y 25 de septiembre.

Desde la central sindical denuncian el bloqueo de las negociaciones de los convenios colectivos y exigen un protocolo que «garantice la salud y la seguridad del personal». La Xunta fijó ayer en el Diario Oficial de Galicia los servicios mínimos.

