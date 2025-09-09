La huelga en las residencias privadas arranca hoy
REDACCIÓN
Santiago
La CIG ha convocado para este mes seis jornadas de huelga en las residencias privadas y servicios de ayuda en el hogar (SAF) para reclamar «unas condiciones dignas» para los trabajadores. El primer paro se inicia hoy y se prolongará hasta el jueves y habrá otro los días 23, 24 y 25 de septiembre.
Desde la central sindical denuncian el bloqueo de las negociaciones de los convenios colectivos y exigen un protocolo que «garantice la salud y la seguridad del personal». La Xunta fijó ayer en el Diario Oficial de Galicia los servicios mínimos.
