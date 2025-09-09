Galicia, la tercera comunidad donde menos creció el gasto social

Sanidad, educación y servicios sociales absorben el 63 por ciento del presupuesto de la comunidad gallega. Galicia es la sexta autonomía con mayor esfuerzo inversor en estas políticas. Se trata de una inversión que además ha ido en aumento. En 15 años la Xunta elevó las partidas un 30,9 por ciento.

A pesar de ello, se trata del tercer incremento más bajo del Estado. Solo en Castilla-La Mancha, con un crecimiento del 16,3 por ciento, y Cataluña, donde se elevó un 12,2 por ciento, se han registrado aumentos más bajos que en Galicia, según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En Galicia el gasto en políticas sociales por habitante es de 3.445 euros, una cuantía que sitúa a la comunidad en la mitad de la tabla autonómica. Sin embargo, si se mide el esfuerzo presupuestario Galicia escala a la sexta posición. Solo en Murcia, Castilla y León, Andalucía, País Vasco y Asturias estas políticas tienen un mayor peso en los presupuestos.

En cuanto a la evolución, todas las comunidades elevaron su inversión en el ámbito social, pero Galicia con un incremento del 30,9 por ciento en quince años está lejos de otras autonomías como Baleares que elevaron un 71,8 por ciento el gasto o Navarra, con un 57 por ciento más.

Si se desglosan las partidas, en Galicia hay notables diferencias según el ámbito. Así, mientras flaquea en cuanto a inversión en educación, despunta entre las comunidades que más gasta en servicios sociales.

Galicia invierte 476 euros por habitante en prestaciones sociales, por encima de la media nacional de 433 euros. El desembolso equivale a un 8,7 por ciento del presupuesto, lo que sitúa a la comunidad como la sexta mejor situada del Estado. Y en los últimos cinco años la comunidad gallega ha sido la tercera que más elevó su presupuesto para servicios sociales: lo incrementó un 75 por ciento. Están por delante solo País Vasco (93,6 por ciento) y las Islas Baleares (77,3 por ciento).

Esto supone que desde 2019 Galicia incrementó en 551 millones las partidas destinadas a este ámbito, unos 204 euros más por habitante.

Mientras, en educación la comunidad gasta 1.055 euros por persona, lo que la sitúa como la cuarta por la cola, solo por delante de Cataluña (1.042 euros), Asturias (1.034) o Madrid (910).

La enseñanza copa un 19,3 por ciento del presupuesto de la Xunta, por debajo de la media de otras comunidades (20,3 por ciento). Además, Galicia fue la segunda comunidad donde la inversión en educación menos creció desde 2019: solo un 19,8 por ciento frente a la media estatal del 30,6 por ciento.

Mientras, en sanidad la comunidad es la cuarta que más dinero le dedica en relación a su presupuesto: casi un 35 por ciento. Y elevó las partidas un 23,5 por ciento en cinco años.