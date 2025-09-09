Galicia apoya con ayudas a más de 421.000 estudiantes
El Ejecutivo autonómico destina a apoyos más de 133 millones de euros
REDACCIÓN
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó ayer tras el Consello de la Xunta que el Gobierno gallego invierte este curso más de 133 millones de euros en bolsas y líneas de apoyo a alunos y familias de las que se beneficiarían 421.000 estudiantes desde la etapa de Infantil a la universidad.
Entre ellas, citó el servicio de comedor escolar, con cerca de 55 millones por curso y unos 67.000 estudiantes beneficiados; las ayudas para libros de texto y material escolar gratuito, con una partida de 30,5 millones y una estimación de 322.000 apoyos concedidos o los 38 millones destinados a la gratuidad de matrícula en la universidad.
Por otro lado, el delegado de Gobierno, Pedro Blanco, destaacaba ayer que 54.000 familias en Galicia tienen acceso a una beca o ayuda al estudio gracias al Gobierno de España. Explicó que las becas suponen una inyección económica de 132 millones de euros para las famiias, un 59% más que hace 8 años.
