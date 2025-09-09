Un decreto regula el acceso a la Xunta del personal con discapacidad
REDACCIÓN
Santiago
La Xunta aprobó ayer un decreto que regula el acceso y provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad intelectual en la Administración autonómica. Entre otras cuestiones, se regula la reserva de plazas, se establece que las convocatorias deben realizarse de forma separada respecto al turno general, y se contemplan medidas para adaptar y ajustar el puesto de trabajo asignado una vez superado el proceso selectivo . Actualmente, trabajan en la Xunta 51 personas con discapacidad intelectual, incorporadas desde 2016.
