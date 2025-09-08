La Xunta solo atiende el 10% de las peticiones de ayudas para mejorar la accesibilidad a las viviendas

Entre las numerosas líneas de ayudas destinadas a la vivienda de las que dispone la Xunta figura una que tiene por objetivo mejorar su accesibilidad, esto es, suprimir las barreras arquitectónicas que dificultan el paso de personas mayores o de cualquier otra con alguna discapacidad o limitaciones de movilidad. Sin embargo, acceder a ellas es algo bastante complicado, porque nueve de cada diez solicitudes acaban denegadas por diversos motivos. Por tanto, solo el 10% de los aspirantes logra finalmente una subvención cuyos importes se mueven en una horquilla de entre 6.000 y 18.000 euros, llegando a la máxima cuantía cuando se trata de viviendas o edificios donde residen personas con discapacidad.

Durante la anualidad 2024 de este programa se concedieron solo 225 ayudas —que beneficiaron a un total de 1.529 viviendas por tratarse mayoritariamente de edificios residenciales— por un valor de 10 millones de euros. Pero por el camino se quedaron 1.300 peticiones, porque ese año se presentaron ante la Administración autonómica 1.524 solicitudes, tal como recoge la Xunta en una respuesta por escrito remitida al Parlamento para atender una pregunta formulada por el BNG. En este caso, por tanto, el 86% de las demandas acabaron denegadas.

Y eso que la partida inicial se completó con más fondos que habían sobrado de convocatorias anteriores. Aún así y debido al elevado número de peticiones cursadas, «en la anualidad 2024 se agotó el crédito correspondiente a las personas físicas, por lo que no fue posible conceder más ayudas», explica la Xunta, que en todo caso sostiene que las subvenciones se concedieron de forma ágil y eficaz y a personas que cumplían con los requisitos.

Este mismo programa tiene continuidad este año con una partida de 5,3 millones, si bien el porcentaje de concesión sigue siendo bajo. A finales del pasado mes de agosto se habían registrado 1.653 solicitudes de ayudas y solo se habían otorgado 112 —por un importe de 4 millones de euros—, lo que da una tasa de aprobación inferior al 7%. No obstante, la Xunta indicaba que el proceso de concesión todavía no había finalizado, por lo que confiaba en aumentar estas cifras a lo largo de todo el periodo de tramitación.

Con esos números provisionales, entre 2024 y 2025 se presentaron 3.177 solicitudes de ayudas, de las que se atendieron 337, que suponen el 10,6%.

A principios de año, los administradores de fincas ya habían advertido del altísimo porcentaje de ayudas a la accesibilidad que eran denegadas por falta de presupuesto, que veían, además, muy limitado ante el elevado número de viviendas que tienen barreras arquitectónicas en la comunidad y la avalancha de peticiones que entendían —por entonces— que se iba a producir.

Con estos fondos se financian, entre otras intervenciones, la instalación de ascensores, salvaescaleras o automatismos para la apertura de puertas incorporando mecanismos motorizados u otros dispositivos de accesibilidad, así como cualquier medida de accesibilidad que facilite la autonomía y la vida independiente de personas con movilidad reducida, tanto en edificios como en viviendas unifamiliares, incluyendo la integración mediante un único mecanismo de identificación (teléfono inteligente, cámaras, pantallas u otros dispositivos tecnológicos equivalentes en cuanto a su funcionalidad) de los sistemas de apertura y control de accesos.