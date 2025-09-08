Más solos que ante el covid: 33.000 gallegos carecen de red de apoyo

La Galicia de pasado mañana, incluso la de mañana mismo, no solo es una Galicia envejecida, sino también aquejada de soledad. Entre los mayores en particular, esa condición se extiende sin frenos debido a los cambios en la estructura familiar y al incremento de la esperanza de vida. Pero no es lo mismo vivir solo que sentirse solo, aunque ese tipo de sentimiento también va a más.

Lo demuestran los datos del INE que analizan la red de apoyos de los ciudadanos y que reflejan que en Galicia alrededor de 33.200 personas carecen de alguien que les eche una mano si las circunstancias se tuercen. Así lo revela la Encuesta de Salud de España 2023, que pregunta a los ciudadanos con cuántas personas podrían «contar» en el caso de «tener un problema personal grave de cualquier tipo». Son 33.200 las que contestan que no tienen a nadie.

Aunque la cifra es reducida, teniendo en cuenta que el grueso de los residentes sí disponen de una persona de confianza que les pueda ayudar en un apuro, el dato supone que los gallegos que se ven desasistidos socialmente se disparan un 74 por ciento desde 2020. Entonces otra encuesta de salud, la europea, realizaba a los entrevistados la misma cuestión, pero quienes aseguraban no tener a ninguna persona para afrontar vicisitudes graves ascendían a 19.100.

En el otro extremo de la tabla, aquellos que pueden presumir de estar amparados por un grupo numeroso de amigos —más de cinco personas— han experimentado un recorte significativo (un 30 por ciento menos), desde los 853.000 que hacían gala de esa condición en 2020, año de irrupción del covid, a los menos de 600.000 que lo proclaman ahora. A cambio, ha engordado la cifra de quienes se las tienen que apañar con una o, como mucho, dos amistades que los acompañen en las duras. Aun así, el grueso de la ciudadanía puede respirar tranquila: lo que más se repite, porque lo suscribirían 941.000 personas, son quienes cuentan con una red que sujetan entre tres y cinco valedores.

No es la única pregunta que el INE plantea para medir el apoyo social de los ciudadanos. El combo, definido en un estándar europeo, para delimitar cómo es y hasta dónde llega esa red de auxilio incluye otras dos cuestiones: en qué medida otras personas se interesan por lo que le sucede al entrevistado y cómo de complicado le resultaría obtener ayuda de los vecinos en caso de necesidad.

/ / Simón Espinosa

En ambos indicadores las cifras de quienes se declaran pesimistas acerca de la posibilidad de recibir auxilio del prójimo registran el mismo fenómeno al alza con respecto a la encuesta similar realizada tres años atrás. Así, respecto al «nivel de interés de otras personas» —y no solo familiares, aclara el INE— por lo que les pasa, son 123.100 las que reconocen que «poco» o «nada», cuatro veces más que en 2020, cuando lo admitían 29.000. Con todo, hay que tener en cuenta que el año en el que la pandemia lo trastocó todo surgieron numerosas iniciativas de solidaridad vecinal, como jóvenes que hacían la compra a mayores con los que compartían portal.

Al igual que ocurría con la parte cuantitativa, ese cuánta gente ayudaría ante «un problema personal grave», en este indicador, más cualitativo, pierden peso los que aseguran que el interés de los demás por su persona es «mucho». Son una cuarta parte menos —aunque todavía supongan un millón y medio de gallegos– los que lo aseguran. Como contrapartida, y desgranando los datos, los del «poco» multiplican por cinco su presencia y los del «nada» se triplican.

Si la red de apoyo la pueden conformar familiares implicados o amigos cercanos, el INE quiere saber qué pueden esperar los ciudadanos de su barrio o de su aldea. «En qué medida resulta fácil obtener ayuda de los vecinos en caso de necesidad», plantea. Y la respuesta mayoritaria es positiva, «fácil», con 900.000 adeptos, pero de nuevo es el lado menos optimista el que crece: quienes lo ven «difícil» o incluso «muy difícil» sumarían casi 240.000 personas —como toda la población de la ciudad de A Coruña—, casi un 50% más en conjunto que en el año 2020.