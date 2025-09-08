Las gestiones administrativas con el móvil ganan adeptos

Más de 104.000 gallegos realizan gestiones administrativas con la Xunta a través del móvil, mediante el uso de la aplicación ‘XuntaEu’, según informó el Ejecutivo autonómico.

La Xunta, según detalló, lanzó esta aplicación el pasado año con el objetivo de simplificar la relación de los ciudadanos con los servicios digitales aprovechando el uso, prácticamente universal, de los dispositivos móviles.

Esta herramienta está disponible para iOs y Android y, una vez descargada, los usuarios puede acceder a los servicios disponibles empleando Chave365, el DNI electrónico o un certificado digital. De esta forma, pueden consultar, aceptar o rechazar desde el móvil las notificaciones que la Administración les haga llegar a través del sistema Notifica.gal.

Además, pueden acceder a la información básica de sus expedientes y presentaciones y acceder de manera directa a la sede electrónica para tramitarlos.

También se pueden consular las citas programadas con la Administración y acceder o dar de alta apoderamientos del Registro Electrónico de Apoderamientos de Galicia.

Otras utilidades que proporciona XuntaEu son la gestión de la baja en el sistema de Chave365, la posibilidad de consultar o modificar los datos personales almacenados en la Carpeta Ciudadana y la recepción de avisos personalizados.

La aplicación también permite el acceso a 12 tarjetas o carnés emitidos por la Xunta, que pueden ser validados por terceros directamente desde lo dispositivo a través de un código QR.