A por un curso híbrido e inclusivo

Más de 302.000 estudiantes, desde Infantil a Bachillerato —sin contar FP, en proceso de matriculación—, regresaron ayer a los pupitres en una jornada en la que todo discurrió «con normalidad», según la Xunta, cuyo presidente, Alfonso Rueda, inauguró el curso en Vedra (A Coruña). Además de libros o cuadernos nuevos, muchos estudiantes estrenarán profesores —este año se incorporan 1.113—, métodos de enseñanza —el sistema híbrido del libro digital—, nuevos refuerzos en áreas clave —la hora de leer— e incluso opciones formativas que aparecen por primera vez y como piloto en el panorama gallego, como la FP Básica adaptada.

MENOS ALUMNOS. A falta del dato de FP, ayer volvieron a las aulas 302.843 estudiantes, 4.255 menos que un año antes. Desde la Consellería de Educación resaltan que serán atendidos por más profesores: 31.756, que el Gobierno gallego presenta como la cifra «más alta» de la historia. Entre ellos se hallan los 1.113 maestros y docentes de secundaria que aprobaron en junio la oposición. Educación incide igualmente en que se amplían las medidas de bajada de ratios iniciadas el curso pasado a 5º de Infantil y que este año 265 aulas se benefician del pacto con los sindicatos CC OO, UGT y Anpe.

Cambios en E-Dixgal

DE DIGITAL A «HÍBRIDO». Tras el debate sobre el libro digital, este curso la mayoría de centros E-Dixgal (84%) ha optado por combinar el electrónico con el tradicional de papel. No obstante, lo digital seguirá teniendo peso en la enseñanza este curso, por ejemplo en la formación del profesorado, que recibirá cursos sobre TIC e IA, una realidad que ya ha llegado a las aulas, pero también con el desarrollo de la Lei de educación dixital, que no permitirá el uso individual de tecnologías al alumnado antes de 5º de Primaria, si bien la previsión es que no entre en vigor hasta el próximo curso.

REDUCCIÓN DEL PAPELEO. Una queja habitual en los docentes es el exceso de burocracia y cómo les resta tiempo para educar. Parte del pacto entre Xunta y sindicatos, este curso se estrenan medidas para reducirla, entre ellas la digitalización de los protocolos de revisión de notas, de absentismo y de intervención de los Equipos de Orientación Específica. La Xunta avanza un nuevo protocolo de absentismo y que estarán plenamente vigentes la actualización de los protocolos para tomar medidas ante una alerta meteorológica o una emergencia.

NEUTRALIDAD IDEOLÓGICA.

Las instrucciones para este curso inciden «especialmente», según explicó la Xunta, en «el refuerzo de la autoridad del profesorado», la lucha contra lo acoso o la regulación del tiempo de leer dentro del horario del alumnado, sobre todo del de Primaria. Establecen asimismo la «neutralidad ideológica» y determinan que las actividades complementarias deben ir orientadas a «facilitar, profundizar y/o motivar aprendizajes curriculares de manera más significativa». Colegios e institutos deberán informar a la Inspección educativa de charlas, excursiones o actividades no programadas.

MEDIDAS DE INCLUSIÓN. Al presentar la oferta de FP, la Xunta destacó que este curso se pondrían en marcha nuevas iniciativas en FP Básica enfocadas a la cualificación de los colectivos más vulnerables y a la lucha contra el abandono temprano. Una es la FP Básica Adaptada, para asegurar la permanencia del alumnado en el sistema más allá de la enseñanza obligatoria en el caso de colectivos con dificultades de escolarización. Arranca como piloto en Vigo.

Quejas entre sindicatos y la oposición

PROTESTAS SINDICALES. El sindicato mayoritario en la enseñanza, CIG-Ensino, ha convocado una manifestación para el día 13 y huelga el 25 de septiembre como «inicio» de lo que avanzan un «curso de movilizaciones contra la política de recortes y la propaganda de la Xunta». Por su parte, CSIF-Ensino denunciaba ayer que el curso «comienza sin soluciones al déficit de plantillas, ratios elevadas o carga burocrática». También ayer, tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, urgieron más recursos para la educación pública.