A por un curso híbrido e inclusivo
El año arranca con protestas sindicales, menos estudiantes y récord de profesores, que harán menos papeleos | El libro digital se alía con el tradicional y nace la FP adaptada
Más de 302.000 estudiantes, desde Infantil a Bachillerato —sin contar FP, en proceso de matriculación—, regresaron ayer a los pupitres en una jornada en la que todo discurrió «con normalidad», según la Xunta, cuyo presidente, Alfonso Rueda, inauguró el curso en Vedra (A Coruña). Además de libros o cuadernos nuevos, muchos estudiantes estrenarán profesores —este año se incorporan 1.113—, métodos de enseñanza —el sistema híbrido del libro digital—, nuevos refuerzos en áreas clave —la hora de leer— e incluso opciones formativas que aparecen por primera vez y como piloto en el panorama gallego, como la FP Básica adaptada.
MENOS ALUMNOS. A falta del dato de FP, ayer volvieron a las aulas 302.843 estudiantes, 4.255 menos que un año antes. Desde la Consellería de Educación resaltan que serán atendidos por más profesores: 31.756, que el Gobierno gallego presenta como la cifra «más alta» de la historia. Entre ellos se hallan los 1.113 maestros y docentes de secundaria que aprobaron en junio la oposición. Educación incide igualmente en que se amplían las medidas de bajada de ratios iniciadas el curso pasado a 5º de Infantil y que este año 265 aulas se benefician del pacto con los sindicatos CC OO, UGT y Anpe.
Cambios en E-Dixgal
DE DIGITAL A «HÍBRIDO». Tras el debate sobre el libro digital, este curso la mayoría de centros E-Dixgal (84%) ha optado por combinar el electrónico con el tradicional de papel. No obstante, lo digital seguirá teniendo peso en la enseñanza este curso, por ejemplo en la formación del profesorado, que recibirá cursos sobre TIC e IA, una realidad que ya ha llegado a las aulas, pero también con el desarrollo de la Lei de educación dixital, que no permitirá el uso individual de tecnologías al alumnado antes de 5º de Primaria, si bien la previsión es que no entre en vigor hasta el próximo curso.
REDUCCIÓN DEL PAPELEO. Una queja habitual en los docentes es el exceso de burocracia y cómo les resta tiempo para educar. Parte del pacto entre Xunta y sindicatos, este curso se estrenan medidas para reducirla, entre ellas la digitalización de los protocolos de revisión de notas, de absentismo y de intervención de los Equipos de Orientación Específica. La Xunta avanza un nuevo protocolo de absentismo y que estarán plenamente vigentes la actualización de los protocolos para tomar medidas ante una alerta meteorológica o una emergencia.
NEUTRALIDAD IDEOLÓGICA.
Las instrucciones para este curso inciden «especialmente», según explicó la Xunta, en «el refuerzo de la autoridad del profesorado», la lucha contra lo acoso o la regulación del tiempo de leer dentro del horario del alumnado, sobre todo del de Primaria. Establecen asimismo la «neutralidad ideológica» y determinan que las actividades complementarias deben ir orientadas a «facilitar, profundizar y/o motivar aprendizajes curriculares de manera más significativa». Colegios e institutos deberán informar a la Inspección educativa de charlas, excursiones o actividades no programadas.
MEDIDAS DE INCLUSIÓN. Al presentar la oferta de FP, la Xunta destacó que este curso se pondrían en marcha nuevas iniciativas en FP Básica enfocadas a la cualificación de los colectivos más vulnerables y a la lucha contra el abandono temprano. Una es la FP Básica Adaptada, para asegurar la permanencia del alumnado en el sistema más allá de la enseñanza obligatoria en el caso de colectivos con dificultades de escolarización. Arranca como piloto en Vigo.
Quejas entre sindicatos y la oposición
PROTESTAS SINDICALES. El sindicato mayoritario en la enseñanza, CIG-Ensino, ha convocado una manifestación para el día 13 y huelga el 25 de septiembre como «inicio» de lo que avanzan un «curso de movilizaciones contra la política de recortes y la propaganda de la Xunta». Por su parte, CSIF-Ensino denunciaba ayer que el curso «comienza sin soluciones al déficit de plantillas, ratios elevadas o carga burocrática». También ayer, tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, urgieron más recursos para la educación pública.
Los gallegos confían en la pública, con el 72% del alumnado
La mayor parte de los gallegos es fiel a la enseñanza pública. Según datos facilitados por la Consellería de Educación a este diario, de los 302.843 alumnos que ayer regresaron ayer a las aulas o comenzaron su periplo educativo (FP al margen), un 72,1 por ciento han optado por centros de titularidad pública: un total de 218.386.El resto se reparte entre la concertada —sostenida también con fondos públicos, que se queda casi con una cuarta parte de la matrícula, con 72.285 inscritos– y un simbólico 4% —12.172 chavales— que elige la privada.
Las proporciones apenas varían en función de qué etapa se analice. Así, en el caso de la Educación Infantil, del total de niños y niñas que dan sus primeros pasos en el ‘cole’, un 70,7 por ciento estará escolarizado en centros públicos, mientras la concertada acoge a casi 13.000 (27%) y la privada a solo 853 (menos de un 2%). En Primaria los pesos son similares, con casi un 71% de inscritos en la pública, que roza el 71,2% en ESO. En cambio, en Bachillerato, donde no existe la enseñanza concertada, solamente la privada, quienes eligen centros de titularidad de la Xunta se elevan hasta el 81,6 por ciento. Solo en Educación Especial la opción pública se queda en minoría frente a la concertada, en donde se forman 643 de los 1.210 matriculados en esas enseñanzas.
En los últimos 36 años el peso de la pública en Galicia ha oscilado entre un máximo de un 76,5%, en el curso 1997-1998, y un mínimo de un 71,7%, en 2007-2008, según el Ministerio de Educación e incluyendo FP en la cuenta.
