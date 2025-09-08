El curso escolar arranca hoy con 31.756 profesores, 153 más que el pasado año

El curso escolar arranca hoy con un total de 31.756 profesores, lo que representa un aumento de 153 respecto al curso pasado y marca un nuevo récord de contratación de docentes, según avanzó ayer el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, quien destacó el «compromiso» del Gobierno gallego para mejorar la ratio en las aulas «en un contexto de descenso de la natalidad, manteniendo la intensidad de los procesos de oposiciones y promoviendo programas de refuerzo».

Según el conselleiro, el aumento de docentes «permitirá seguir mejorando tanto la ratio por aula como la ratio por profesor», donde Galicia ya es «una de las comunidades líderes en España», con una tasa de 9,9 alumnos por profesor, frente a la media estatal de 11,3.

El titular de Educación señaló que «todo estaba listo para el comienzo del curso» y destacó el esfuerzo de la Xunta por reforzar y optimizar la dotación de profesorado este año, con la resolución de las oposiciones y el concurso para la adjudicación de destinos provisionales ya a finales de julio.

Durante esta última semana se completaron las listas de personal, tanto en lo relativo al Plan MEGA para la mejora educativa en Galicia (que el año pasado no pudo llegar hasta octubre) como a la cobertura de bajas, entre otros aspectos.

En total serán 302.843 los alumnos volverán a las aulas en toda la comunidad en las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial. Esto supone 4.255 alumnos menos que el año pasado.

Por provincias, 129.599 alumnos pertenecen a la de A Coruña (1.813 menos), 32.302 a Lugo (473 menos), 29.464 a Ourense (407 menos) y 111.478 a Pontevedra (1.562 menos).

Por etapas, 47.355 alumnos cursarán Infantil (1.019 menos), 123.987 en Primaria (2.411 menos), 96.245 en Secundaria (1.284 menos), 34.046 en Bachillerato (459 más) y 1.210 en Educación Especial, la misma cifra que el curso anterior.