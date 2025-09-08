Más de 50 colectivos gallegos denuncian «violencia policial» en las detenciones de La Vuelta

Comunicado conjunto «abierto y de urgencia» firmado por más de cincuenta organizaciones gallegas tras la detención de al menos doce manifestantes por las protestas en Galicia contra la participación en La Vuelta del equipo Israel-Premier Tech. La primera jornada de protestas en la comunidad -que siguen a las de Cantabria o Euskadi- se saldó con cargas policiales contra quienes participaban en las movilizaciones y el arresto de más de una decena de personas, la mayoría miembros de la Plataforma Lugo por Palestina, entre las que se encuentra la responsable comarcal de Lugo Sur del BNG, Rosana Prieto.

La Rede Galega pola Palestina ha difundido dicho comunicado -titulado “La solidaridad no es delito”- ante lo que considera “violencia policial y detenciones arbitrarias” en el tramo final de la 15ª etapa de La Vuelta en los municipios lucenses de O Corgo y Monforte de Lemos, donde la presencia policial era más numerosa. Sostiene que las protestas fueron en todo momento pacíficas y que estaban “amparadas por el derecho internacional”. Sin embargo, “la respuesta de las fuerzas represivas del Estado español, con su actual Gobierno”, el “más progresista de la historia”, formado por PSOE-Sumar, fue “la represión”, con “al menos doce detenciones en distintos puntos del recorrido, algunas de ellas con el uso evidente de la violencia”.

“Además, se produjeron cargas policiales en las inmediaciones de la meta en Monforte, convirtiendo una protesta legítima y pacífica en un escenario de represión inaceptable”, insisten los firmantes, que también culpan a la intervención policial de la caída del ciclista Javier Romo, “cuando un agente invadió la carretera para detener a un manifestante”.

Entre los arrestados está “la responsable comarcal del BNG, Rosana Prieto -que fue puesta en libertad alrededor de las 20:00- y varias activistas de la Rede Galega pola Palestina, Lugo por Palestina y el BDS Galicia”, señalan.

Los colectivos que firman el comunicado subrayan que “La Vuelta se ha encontrado de frente con un pueblo solidario, digno y valiente que se manifestó de forma pacífica contra el lavado de cara del régimen de Israel” a través del equipo Israel-Premier Tech, propiedad de Sylvan Adams, un inversor sionista multimillonario que se define a sí mismo como un embajador mundial de Israel quien busca legitimar la presencia de su país en el panorama internacional a través del deporte y el entretenimiento. Ante la magnitud de las protestas, el equipo decidió retirar este sábado la palabra Israel del maillot de sus ciclistas.

Las fuerzas de seguridad aseguran que las detenciones se efectuaron por desorden público "con peligro para la integridad de las personas". Mientras, fuentes de las entidades organizadoras de las manifestaciones han denunciado una "represión brutal", que se originó antes de la llegada de los ciclistas a Monforte. La Policía, aseguran, llegó a "identificar a varias personas" que portaban banderas palestinas.

Las ocho personas detenidas por la Guardia Civil en O Corgo han quedado en libertad en las últimas horas, a expensas de que pasen, cuando sean requeridas, por sede judicial. Fuentes de la Comandancia de Lugo aseguran a la agencia EFE que estos manifestantes fueron arrestados por “desórdenes públicos”, aunque su posible imputación final como investigados por ese o más delitos también está a expensas de si son formalizadas “denuncias”. En cuanto a los otros detenidos, es el Cuerpo Nacional de Policía el que ha practicado los arrestos. Está previsto que pasen a lo largo de este lunes a disposición judicial.

A nosa Rosana acabou no hospital por lle pedir o número de placa a un policía e por denunciar a matanza indiscriminada de civís en Palestina. Todo a forza e apoio a Rosana e a quen se coloca do lado da humanidade e non da barbarie sionista. PALESTINA VENCERÁ! 🇵🇸 pic.twitter.com/xKZKgXUfz9 — Iago Suárez (@iagosuarezfdez) September 7, 2025

Alertan de que la seguridad en Poio "no se puede garantizar"

Galiza por Palestina convocó el jueves a toda la sociedad a sumarse a la movilización durante las etapas gallegas (7-10 de septiembre). "A participación da equipa Israel Premier Tech na Vuelta a Espana supón unha nova normalización do xenocidio en Palestina e un apoio explícito ao agresor", aseguran.

Mientras, el sindicato CSIF ha alertado de que la "grave falta" de personal en la Policía Local de Poio (Pontevedra) hace que "no se pueda garantizar" la seguridad durante el paso de La Vuelta, que saldrá del municipio el martes. Según la planificación comunicada, denuncia este sindicato, solo habrá un agente de la Policía Local y dos auxiliares, un operativo "a todas luces insuficiente" para este evento, especialmente ante las protestas en apoyo a Gaza que se están sucediendo a diario. La central sindical explica que la Policía Local se limitará a cortar el tráfico únicamente en tres cruces, en el entorno de A Barca, un dispositivo que consideran que no servirá para garantizar el control de accesos y la seguridad tanto de los corredores como del público asistente.

Este mismo lunes, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, ha insistido en que las fuerzas y cuerpos de seguridad van a estar desplegados en la provincia el martes (cuando La Vuelta pasará por tierras pontevedresas en una etapa entre Poio y Mos), "y no dudarán en actuar delante de cualquier acción que ponga en peligro la seguridad de la carrera". Losada ha hecho un llamamiento a las personas que participen "de buena fe" en protestas de apoyo a Palestina, con motivo del paso de La Vuelta, para que "no consientan" los "actos de violencia" que protagonizan "grupos organizados".