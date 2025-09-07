La Xunta recibe 23 solicitudes para reconstruir casas afectadas por los incendios
REDACCIÓN
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, informó ayer de que la Xunta ha recibido hasta el momento 23 solicitudes de ayudas para la reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios. Así lo avanzó durante una visita a los ayuntamientos ourensanos de A Pobra de Trives y Larouco, donde se reunió con vecinos y alcaldes afectados por los incendios.
La conselleira remarcó el compromiso del Ejecutivo autonómico para agilizar «con la máxima celeridad» la tramitación de las ayudas, con el objetivo de que las familias puedan comenzar «cuanto antes» la recuperación de los hogares. Actualmente, además de las 23 peticiones de ayudas, un total de 78 personas solicitaron información sobre estas aportaciones.
En este sentido, la conselleira recordó que las ayudas pueden alcanzar casi 150.000 euros en el caso de viviendas habituales, ya que a los 132.000 euros de para la rehabilitación del inmueble pueden sumarse 16.200 euros por el menaje doméstico. En el caso de segunda residencia, las ayudas son de hasta 66.000 euros y 5.400 euros para en menaje.
