Tráfico «caza» a un joven de 15 años al volante de un tractor con su madre como copiloto

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña investiga a un menor, de 15 años, por un delito contra la seguridad vial y a su madre como cooperadora necesaria. Según informó, los hechos sucedieron cuando componentes del destacamento de Tráfico de Santiago observaron un vehículo agrícola circulando por una de las vías secundarias de la comarca del Barbanza.

El conductor aparentaba tener una edad inferior a la mínima requerida para la obtención del permiso de conducción, por lo que los agentes detuvieron la marcha del vehículo.

De esta forma, identificaron a los ocupantes y comprobaron que tenía 15 años e iba acompañado por su madre ubicada al lado del puesto de conducción. La Guardia Civil investigó al conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial que conlleva penas de prisión de tres a seis meses.