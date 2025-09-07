Detenido un vecino de Laxe por prender fuego al monte

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Arteixo detuvo a un varón como responsable de un delito de incendio forestal ocurrido el pasado día 26 de agosto en el lugar de Cabanela, en Laxe.

El fuego se extinguió con gran rapidez gracias a la colaboración ciudadana y evitó un grave peligro ya que el punto de inicio se localizaba entre dos viviendas, en un camino forestal próximo a una masa arbolada.