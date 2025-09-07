«Ni podemos ni debemos tener el monte limpio como una patena»

Juan Picos, Ingeniero de Montes y Director de la Escuela de Ingeniería Forestal de la UVigo, destaca la necesidad de extraer todo el aprendizaje posible de esta experiencia para continuar luchando contra los incendios, pero no los del año que viene, sino los de la próxima década, porque esta, asegura, es una carrera a largo plazo.

—¿Qué tuvo de diferente esta ola incendiaria respecto a otras que ha vivido Galicia?

—Si miramos qué ha tenido de diferente, seguro que podemos encontrar diferencias. Si lo miramos de un modo más dinámico, es la continuación de la película que ya vimos. Si recordamos los eventos más significativos, de 2005, 2006, 2017 y 2022; 2025 es la secuela perfecta. Hay partes que se parecen a 2006, hay cosas que ya vimos en 2022… pero aquí acabamos viéndolo casi todo junto. No deja de ser algo nuevo, pero es la continuación perfecta. Era un riesgo sobre el que había cierto consenso.

—Se habla mucho de los incendios de sexta generación. ¿Fue el caso del de Larouco?

—Lo que describe la terminología de las generaciones no es un incendio específico, sino una tendencia. Los factores que llevan a estas nuevas generaciones de incendios son más acumulación de combustible, más velocidad, incidencia sobre zonas habitadas, simultaneidad y problemas de interacción con la atmósfera. Y los vimos todos en algún momento de esta oleada. Yo siempre intento explicar esto como comportamientos extremos del incendio, y los de esta oleada los tuvieron clarísimamente, que es lo que hizo que fuesen tan graves.

—¿Las dimensiones de la catástrofe hubieran sido menores con más medios de extinción?

—Haciendo una analogía, si estuviésemos hablando de una crisis sanitaria, de un brote grave de una enfermedad, no esperaríamos que el problema se solucione en la mesa de operaciones. Por muy buenos cirujanos que tengamos, si tenemos un escáner más o un hospital más, no se soluciona la emergencia sanitaria, debe ser solventada desde la base. Por tanto, obviamente los operativos de extinción siempre son mejorables, pero no podemos esperar a arreglar esto siempre en el último momento, porque a veces se manda a los operativos a trabajar en circunstancias contra las que no pueden ser eficaces. Hay que solucionarlo antes.

—La Xunta gasta 50 millones en prevención. ¿Es suficiente?

—La respuesta, igual que con sanidad y educación, es que todo lo se pueda invertir a mayores siempre va a estar bien, pero tenemos que ser capaces es de hacer la prevención allí donde se debe y no donde se puede. Parte de la revisión que hay que hacer no es solo cuantitativa, sino si tenemos las herramientas para invertir allí donde se debe. Por ejemplo, si tenemos problemas de parcelas que no tienen dueño y que además pueden suponer un problema, ¿tenemos las herramientas normativas para intervenirlas?

—¿Y cuáles deben ser las prioridades?, porque parece inasumible tener todo el monte limpio y desbrozado como una patena...

—No solo no se puede, sino que no se debe. En muchos lugares, el estrato del matorral es un hábitat muy importante y necesario. Lo importante es intervenir en las áreas necesarias para defender a la gente y en los puntos estratégicos de gestión, que son aquellas áreas que hacen que los incendios pasen a ser grandes incendios, los trampolines que los impulsan por el combustible que tiene, por su posición. Esto en Galicia no se hace de forma generalizada, hay que normalizarlo y meterlo en la rutina.

—¿Es inevitable que ocurran estas olas incendiarias?

—Lo que está claro es que el año 2025 es una evidencia muy clara de que la realidad no va a esperar a que arreglemos nuestros problemas. En el fondo hay que pensar que no estamos peleando contra los incendios del año 2026, estamos peleando contra los incendios de la próxima década. Es una carrera de largo plazo, por eso no podemos desfallecer. Incluso algunas cosas que estamos haciendo bien, no tenemos por qué rechazarlas porque este año tuviésemos un mal resultado. El trabajo debe ser continuo, Galicia tiene más de 2 millones de hectáreas forestales que no ardieron y que podrían arder el año que viene, por lo que tenemos que ser constantes. Buena parte de lo que estamos viviendo tiene que ver con procesos que llevan décadas. Aunque suene muy catastrofista, no estamos en el fin de estos incendios, sino que estamos en el principio de lo que vendrá más tarde, y eso es lo que estamos a tiempo de intentar evitar aprendiendo de lo que ha ocurrido.

—¿Qué hay que hacer ahora para regenerar el terreno?

—Lo primero, hay que hacer un triaje, ver qué necesita atención y qué tiene capacidad para regenerarse para llevar los recursos a donde sean más necesarios. Y segundo, las soluciones no pueden ser improvisadas. Tiene que haber una base científica detrás. Habrá cosas que no seamos capaces de regenerar, otras que van a tardar décadas, algunas ya están rebrotando. Y no siempre la recuperación es la solución, a lo mejor en algún sitio hay que restaurar cosas que no había y que eran necesarias. Vamos a tener un aprendizaje muy bueno de la capacidad de recuperación del ecosistema.