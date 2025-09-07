Ascienden a 10 los detenidos en las protestas propalestinas en La Vuelta a su paso por la provincia de Lugo

Al menos 10 manifestantes propalestinos han sido detenidos en el tramo final de la 15ª etapa de La Vuelta en los municipios lucenses de O Corgo y Monforte de Lemos. A este segundo emplazamiento, en el que estaba situada la meta, los ciclistas tenían prevista su llegada pasadas las 17.00 horas de este domingo, primera jornada de protestas en Galicia tras sucederse en otros puntos de España.

Las detenciones se han efectuado por desorden público «con peligro para la integridad de las personas», según trasladan fuentes conocedoras de las mismas. De esta forma, ocho se han llevado a cabo en O Corgo a cargo de agentes de la Guardia Civil y otras dos han sido realizadas en Monforte por efectivos de la Policía Nacional.

Entre las personas arrestadas se encuentra la responsable comarcal de Lugo Sur del BNG, Rosana Prieto.

Varias movilizaciones habían sido convocadas en municipios lucenses durante todo el domingo para protestar contra la participación de un equipo israelí (Israel Premier Tech) en la competición deportiva. Sin embargo, los episodios de mayor tensión han tenido lugar en estas dos localidades.

Protestas en Monforte

Fuentes de las entidades organizadoras de las manifestaciones han denunciado «cargas policiales» y una «represión brutal», que se originó antes de la llegada de los ciclistas a Monforte. Así, informan de que la Policía llegó a «identificar a varias personas» que portaban banderas palestinas.

La primera de las detenciones en el municipio monfortino tuvo lugar después de que los manifestantes entonasen consignas propalestinas e intentase desplazar las vallas, ante lo que agentes de la Policía Nacional respondieron enfrentándose a los manifestantes. Este episodio llevó al dispositivo de seguridad a realizar un doble vallado en un punto a 150 metros de la línea de meta.

También en Monforte se produjo, posteriormente, la detención de la responsable comarcal de Lugo Sur del BNG, Rosana Prieto.

Tras los arrestos, una veintena de personas de concentran delante de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo y entre ellos se encuentran la concejala del BNG de Outeiro de Rei, Elvira Lombao, y el secretario de la CIG de Lugo-A Mariña, Lois Neto.

Ambos, han participado durante esta jornada en la protesta llevada a cabo en A Fonsagrada y han apuntado que fueron identificados y propuestos para sanción.

O Corgo

En el paso de La Vuelta por O Corgo, minutos antes de las 16.00 horas, ya se había producido otro episodio de tensión entre manifestantes y agentes de la Guardia Civil. Los participantes de la protesta intentaron cortar la carretera y algunos de ellos fueron reducidos por los agentes, tras lo que se efectuaron un total de ocho detenciones.

En un punto anterior, a 56 kilómetros del final, tuvo lugar otro incidente. Como se pudo ver en la retransmisión de la competición, uno de los manifestantes estaba situado entre árboles, cuando corrió en dirección a los ciclistas y se tropezó a los pies del pelotón.

Acto seguido, un guardia civil, que se dirigía hacia esta persona, pasó por en medio del pelotón. Este incidente se saldó con uno de los participantes de La Vuelta, Javier Romó, cayendo de la bici.

BNG: «Non hai motivos para a represión»

El BNG respalda a la miembro detenida y su secretaria de organización, Lucía López Sobrado, considera que «no hay motivos para el uso de la fuerza ni de la represión». «Las protestas que se están desarrollando en Galicia como en la que participaba nuestra compañera Rosana son legítimas y plenamente pacíficas», justifica.

La formación nacionalista se muestra «orgullosa» de la «respuesta solidaria» de la ciudadanía gallega al «denunciar el genocidio que Israel comete en Palestina». «No nos van a callar y estamos orgullosas de nuestra compañera Rosana, que esperamos que quede libre y sin cargos a la mayor brevedad», añade.

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha trasladado públicamente su apoyo a través de su perfil en la red social ‘X’: «Es indignante que se detenga a quien levanta la voz contra la barbarie. Todo el apoyo a las personas detenidas». Además, ha pedido «explicaciones» sobre lo sucedido.