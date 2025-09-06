Turismo presume de que Galicia se beneficia de su «mejor año»
REDACCIÓN
Galicia está registrando su «mejor año turístico», con datos «históricos» que superan las expectativas. Así lo defendió ayer en el Parlamento gallego el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, quien rechazó que la comunidad se vea afectada por el fenómeno de la masificación.
En su comparecencia ante la Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, Merelles destacó que de enero a julio «casi 4 millones de viajeros» visitaron Galicia, un 5% más que en ese período de 2024. Además, dijo, los ingresos hosteleros aumentaron un 6,8% y la rentabilidad creció un 8%.
En relación a los incendios, que provocaron cancelaciones masivas en el turismo rural, anunció que «en breve» articularán una línea de apoyo de cerca de 3 millones de euros a la hostelería para recuperar la demanda, la «imagen del destino Galicia» y valorar las posibles pérdidas del sector turístico a causa del fuego.
