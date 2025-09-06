Rueda ve en la “problemática demográfica” el principal reto en educación: “Se necesita savia nueva y tiene que venir de fuera”

El Ejecutivo gallego reunió este sábado a buena parte de aquellos que en los últimos 25 años formaron parte del sistema educativo de la comunidad, en todos sus niveles, para repasar la trayectoria de las políticas públicas y las transformaciones vividas en las aulas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sacó pecho por una educación que «engancha», algo que, en su opinión, se ve reflejado en la caída del abandono escolar, que actualmente se sitúa en el 10,8%, ocho puntos porcentuales con respecto al inicio de siglo.

El auge de la Formación Profesional (FP) y los avances en materia de inclusión del alumnado fueron otros de los puntos sobre los que Rueda dijo sentirse «orgulloso». «Aquí las cosas se hacen bien y nadie con un puesto de responsabilidad pensó que podía inventar la pólvora por su cuenta, todos seguimos la trayectoria de lo que hicieron los anteriores. Estos 25 años son una labor colectiva», señaló el mandatario gallego ante, entre otras personas, el actual conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y sus predecesores en el cargo Carmen Pomar, Jesús Vázquez Abad y Celso Currás; pero también la que fuera directora xeral de Ordenación Educativa en el bipartito, María José Pérez Mariño.

La «problemática demográfica» es el principal reto, según explicó Rueda, presente y futuro: «Galicia necesita savia nueva y en este momento tiene que venir especialmente de fuera y, si todas esas personas quieren integrarse, lo que hay que hacer es darles oportunidades. No existe mejor oportunidad que la educación, no solo para los más jóvenes, sino para sus familias, que pueden vivir aquí sin perder sus tradiciones y raíces».