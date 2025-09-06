Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSdeG lleva a la UE la gestión de los incendios de la Xunta

REDACCIÓN

Santiago

El eurodiputado del PSdeG-PSOE, Nicolás González Casares, preguntará en la Comisión Europea por el incumplimiento de la Directiva de Hábitats por la Xunta en la gestión de la Red Natura, que, dijo, resultó gravemente afectada por la oleada de incendios. Así lo explicó ayer y cargó contra la «incompetencia e ignorancia medioambiental» del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por decir que solo ardieron «piedras».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents