Galicia hará llegar toneladas de paja a la fauna por helicóptero

Además de preparar el suelo para evitar su erosión o proteger los ríos para que no se contaminen con la ceniza y las escorrentías, tras el paso de los fuegos surge también otra preocupación: cómo alimentar a la fauna silvestre. Una problemática que puede llegar a afectar a los ganaderos, puesto que si los animales no encuentran sustento en el monte, bajan a las explotaciones. Así lo explicó este viernes la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que informó desde Beade (Ourense) de las actuaciones previstas para abordar esta cuestión «fundamental». La Xunta repartirá 34.000 kilos de paja y cereales, la mayoría, unos 24.000, por aire, para llegar a las zonas de difícil acceso por tierra.

Concretamente, según explicó la titular de la cartera gallega de Medio Ambiente, esta decisión se tomó después de un amplio trabajo de análisis, en el que se concluyó que los animales —sobre todo herbívoros y aves— se están refugiando en las vaguadas que sobrevivieron a los fuegos, zonas húmedas que ahora forman islas de vegetación en los espacios calcinados.

24.000 kilos por el aire

«Ahí hay que hacer aportes alimenticios», señaló, que acometerán el personal de Medio Ambiente de forma coordinada en distintos distritos. Se repartirán 31.000 kilos de paja y 3.000 de cereales, la mayoría, unos 24.000 kilos, por aire a través de una técnica denominada helimulching. «Los helicópteros tirarán, por un lado, pacas de grandes dimensiones —de 200 kilos, que incluirán piedras de sal para complementar las necesidades de los animales afectados— y también los aportes de cereal».

Estas tareas ya se están llevando a cabo en zonas como la que visitó este viernes, en Beade, y próximamente se realizarán también en Carballeda de Valdeorras, Chandrexa de Queixa, A Mezquita, Oímbra, Avión, Maceda y Vilardevós, entre otros.

En esta línea, también este viernes el presidente, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, se trasladó a Quiroga (Lugo), una de las zonas más afectadas, en este caso por el incendio de Larouco, que calcinó 30.000 hectáreas. Allí visitó una explotación ganadera de 200 vacas, que tras el paso del fuego ya no tiene pastizales que le sirvan como alimento.

Para paliar la situación tanto de esta como de otras explotaciones que se encuentran en circunstancias similares, el presidente recordó que la Xunta ha activado un mecanismo de urgencia que permitió repartir más de 93 toneladas de alimento para el ganado en 15 concellos. «Teníamos que estar con ellos y preguntar qué necesitaban. Fuimos suministrando lo que hizo falta, y lo seguiremos haciendo», aseguró.

Además, destacó que la Consellería de Medio Rural ha puesto en marcha varias líneas de ayudas que cubren el 100% de la inversión hasta un máximo de 200.000 euros por persona, con posibilidad de acogerse a distintas modalidades. «La Xunta va a estar ahí, como lo estuvo con el forraje, y vamos a intentar que estas ayudas para alimentación, maquinaria o pérdidas de producción lleguen lo antes posible», aseguró.