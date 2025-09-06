La Fiscalía pide no reducir el problema de los fuegos a la «caza del hombre»

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, apeló ayer a no reducir el «complejísimo» problema de los incendios forestales a «la caza del hombre, a la represión penal», tras advertir de «la desolación» y «el dolor» provocados por los fuegos este verano. De este modo, García Ortiz aprovechó su discurso en el acto de apertura del año judicial, en Madrid, para incluir una mención a los fuegos que han azotado buena parte del país y especialmente a Galicia, después de «semanas sumidos en la desolación provocada por los incendios y por el dolor derivado de la pérdida de vidas humanas».

«Hemos de proporcionar prudencia y rigor frente a soluciones simplistas. Debemos evitar el riesgo de criminalización del mundo rural y de determinados colectivos. No podemos reducir el complejísimo problema de los incendios forestales a la 'caza del hombre', a la represión penal», aseveró en su discurso el fiscal general, pidiendo a la sociedad que no se deje llevar por «la impotencia que en ocasiones genera la incertidumbre de los incendios, la sensación de inseguridad colectiva que proyectan».

Tras lamentar la «inédita ola de fuegos» cuyas consecuencias perduran «tanto en el medio como en la conciencia social y colectiva», reivindicó que corresponde al Derecho penal perseguir a «quienes, omitiendo las más elementales normas de cuidado o de manera intencionada, han provocado algunos de estos incendios». En todo caso, reconoció que, «como fiscales, pero sobretodo como especialistas dedicados a combatir la delincuencia contra el medioambiente, conocemos el limitado papel que el Derecho penal puede tener en este desgraciado fenómeno de los incendios forestales».

«Sabemos que la causalidad de los incendios es un tema muy complejo, complejísimo, al que se enfrentan los países de muy diversas maneras», precisó, defendiendo que tienen que ser «los especialistas» quienes valoren y determinen los riesgos a los que está expuesto el medioambiente y que «entrañan la causa directa o indirecta de los fuegos».

«Desde hace muchos años, con esfuerzo y dedicación, la red de fiscales de medioambiente se empeña en el descubrimiento y enjuiciamiento de quienes generan riesgos a nuestro entorno. Pero en situaciones de crisis también somos garantes del imperio de la ley», zanjó al respecto.

Precisamente ayer la Fiscalía presentó la memoria anual, correspondiente a 2024, que revela el 23,6 por ciento de los incendios forestales entre 2020-2024 investigados se debió a causas intencionadas y el 65,59 % a negligencias, por lo que estos últimos «siguen estando detrás de la mayor parte» de esos siniestros. Solo el año pasado los incendios forestales investigados y que tuvieron causa intencionada, tras ser esclarecidos, fueron el 24,18%, frente al 50,98% debidos a negligencias; cifras que en 2023 fueron del 19% y del 68%, respectivamente.