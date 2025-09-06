Evacuado en helicóptero el conductor de un camión tras sufrir un accidente en A Pastoriza
El hombre tuvo que ser excarcelado: se había quedado atrapado
El conductor de un camión que transportaba paja ha tenido ser evacuado en helicóptero por los servicios de emergencia tras volcar este sábado en la N-640, a su paso por Pousada, en A Pastoriza (Lugo).
El accidente se ha producido sobre las 13:50 horas, momento en el que un particular alertó al 112 Galicia de que el vehículo había volcado y que podría haber una persona atrapada en su interior.
Inmediatamente, el Centro de Atención Integral de Urgencias informó a los Bomberos de Vilalba, al GES de A Pontenova, a la Guardia Civil y a Protección Civil.
Una vez en el lugar, confirmaron que el conductor permanecía atrapado, por lo que fue necesario utilizar material de excarcelación para liberarlo.
Finalmente, el Servicio de Emergencias Sanitarias Galicia-061 lo evacuó en el helicóptero medicalizado con base en Ourense al hospital de referencia.
