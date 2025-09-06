La DGT suma un centenar de examinadores a su plantilla, tres en la comunidad
REDACCIÓN
Santiago
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reforzado la plantilla de examinadores de tráfico con un total de 101 nuevos efectivos que ya están repartidos en 46 jefaturas de este órgano de toda España tras haber aprobado la oposición y superado el correspondiente curso formativo. A Galicia le corresponden tres: en concreto a Ourense, Santiago de Compostela y A Coruña.
La DGT asegura que estas incorporaciones forman parte de su «compromiso» para aumentar la capacidad de examinar a los aspirantes a la obtención de todo tipo de permisos de conducir e intentar «mejorar» el servicio ante la demanda de cada provincia.
Este año se incorporaron otros 23 examinadores interinos y se prevé sumar otros 17.
