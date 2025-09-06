Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidas dos pesonas en Lugo por 17 incendios forestales

REDACCIÓN

Santiago

Agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Unidade de Policía Nacional Adscrita de Galicia en Lugo y la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) de la Consellería do Medio Rural esclarecieron 17 incendios forestales provocados este verano en las parroquias de Goiriz y Lanzós, pertenecientes al concello de Vilalba (Lugo). Según informó ayer la Xunta, la operación «Lapa» se saldó con la identificación de los dos presuntos autores, que fueron detenidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents