Detenidas dos pesonas en Lugo por 17 incendios forestales

Agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Unidade de Policía Nacional Adscrita de Galicia en Lugo y la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) de la Consellería do Medio Rural esclarecieron 17 incendios forestales provocados este verano en las parroquias de Goiriz y Lanzós, pertenecientes al concello de Vilalba (Lugo). Según informó ayer la Xunta, la operación «Lapa» se saldó con la identificación de los dos presuntos autores, que fueron detenidos.