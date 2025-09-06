Declarado un incendio forestal en Carballeda de Valdeorras que afecta a 20 hectáreas

La Consellería de Medio Rural de Galicia ha informado este sábado de un incendio forestal activo en el municipio de Carballeda de Valdeorras en la provincia de Ourense, la más afectada por los fuegos este verano en la comunidad autónoma.

El fuego se inició a las 14:56 horas en la parroquia de Casaio y según las últimas estimaciones provisionales afecta a una superficie de 20 hectáreas.

Para su extinción se han movilizado, por el momento, un técnico, tres agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, dos pas, tres unidades técnicas de apoyo y tres helicópteros.

62 concellos afectados

Unas 96.400 hectáreas han sido arrasadas en agosto por el fuego en Galicia, donde los incendios han destruido 144 viviendas y seis granjas y obligado a evacuar a 400 vecinos y confinar a 2.200, con 62 municipios afectados, según datos de la Xunta gallega.