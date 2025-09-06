Abalde será el nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña y deja su escaño

El exrector de la Universidade da Coruña (UDC) Julio Abalde será el nuevo subdelegado del Gobierno coruñés en sustitución de María Rivas. Dejará así un escaño libre en el Parlamento de Galicia que toca ocupar al secretario local del PSOE compostelano y hasta ahora asesor de los socialistas en el Pazo do Hórreo, Aitor Bouza.

El nuevo cargo de Abalde se confirmó ayer, en la misma jornada en la que Rivas hizo público en su perfil de la red social ‘X’ que abandona la Subdelegación del Gobierno en la provincia. «Os anuncio que en breve inicio nueva etapa en el Ayuntamiento de A Coruña. Cierro otra maravillosa en la Subdelegación del Gobierno. Con ilusión y compromiso me incorporo al proyecto de presente y futuro de la alcaldesa Inés Rey», publicó en su perfil. María Rivas acumula tres décadas de militancia en el PSdeG y de vocación de servicio público y experiencia dilatada en la política local, situando la violencia machista como una de sus prioridades.

Abalde, por su parte, es desde 2011 catedrático del área de Microbiología en la UDC, institución en la que fue rectos desde 2016 hasta 2024. Con José Ramón Gómez Besteiro como candidato a la Xunta, se sumó a las listas del PSdeG en las últimas elecciones autonómicas. Número 2 en la candidatura del PSdeG por A Coruña tras Patricia Iglesias, ha ocupado un escaño en la Cámara autonómica hasta ahora junto con Iglesias y Silvia Longueira (que iba en el tercer puesto de la lista). El cuarto puesto en la candidatura lo ocupaba Bouza, a quien correspondería, en consecuencia, sentarse en el hemiciclo.

El equipo de la Delegación del Gobierno en Galicia pasa ahora a estar formado por cuatro hombres y una única mujer, que es la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, que tiene la jubilación obligatoria por edad a principios de 2026.