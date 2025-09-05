El Sergas oferta 1.300 plazas de auxiliar de enfermería y abre el concurso de traslados

El Sergas ha convocado 2.195 plazas de diversas categorías, entre ellas 1.300 para auxiliares de enfermería, y además ha abierto el concurso de traslados que permitirá a 916 facultativos cambiar de plaza.

El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la convocatoira del concurso-oposición para diversas categorías de personal de gestión y servicios y de sanitarios titulados en formación profesional.

Así, de las 2,194 plazas, un total de 784 serán para puestos de administración y otras 1.411 para personal sanitario. En concreto, se ofertan 1.306 para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 38 para técnicos de farmacia y 67 para técnicos superiores en imagen para el diagnóstico.

Esta convocatoria más de un millar de plazas son de promoción interna y el resto de acceso libre. El plazo de inscripción para participar en el proceso comienza el 5 de septiembre y termina el 6 de octubre de 2025.

Por otro lado, el Sergas publicó ayer también la oferta de destinos del concurso abierto y permanente de 2025 para la provisión de plazas básicas de personal estatutario sanitario y de gestión y servicios.

Se ofertan este año 8.258 plazas, de las cuales 916 son para personal licenciado sanitario, 3.305 para diplomados sanitarios, 2.119 para personal sanitario de formación profesional y 1.918 para personal de gestión y servicios.