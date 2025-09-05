Prado abre la puerta a cambios legislativos y en la Xunta tras la ola de fuegos

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, abre la puerta a cambios legislativos y en la estructura de la Xunta tras la ola de incendios de este verano. En rueda de prensa, explicó que ante unos fuegos «de sexta generación que han superado cualquier previsión», hay que analizar lo sucedido y no decartó que después se impulsen «cambios legislativos» e incluso en «la estructura de Gobierno». Hay que saber si la actual, «es adecuada para enfrentarnos a esta nueva situación», afirmó la número dos de los populares gallegos al ser preguntada por cambios en la Consellería de Medio Rural, dirigida por María José Gómez.

Prado defendió la «respuesta extraordinaria» del dispositivo contraincendios y las ayudas para los afectados. Destacó que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «estuvo al pie del cañón desde el minuto cero, en el centro de coordinación, con los afectados, con el dispositivo, con la organización y la coordinación».

La secretaria general del PP gallego justificó que en la ola de incendios de 2006 cuando estaban en la oposición pidieran la dimisión de Emilio Pérez Touriño, y ahora rechacen la de Rueda. «Estaba de vacciones y siguió de vacaciones», aseguró Prado en alusión al presidentesocialista. También consideró una «barbaridad» convocar manifestaciones durante la oleada de incendios.