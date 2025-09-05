El plan de cáncer de próstata mejora el diagnóstico precoz
El 67,5% de los casos detectados en el cribado del área de Ferrol estaban en fases iniciales
REDACCIÓN
El 67,5% de los casos de cáncer de próstata detectados en el proyecto piloto de cribado puesto en marcha por la Xunta en el Área Sanitaria de Ferrol estaban en fases iniciales. Este plan, enmarcado en el proyecto europeo PRAISE-U, tiene como objetivo «mejorar el diagnóstico precoz de esta enfermedad, que causa 500 muertes al año en la comunidad», tal y como explicó ayer la Consellería de Sanidade en un comunicado en el que informaba del balance de la iniciativa un año después de su puesta en marcha.
Desde 2024, se enviaron 12.000 invitaciones y alrededor de 5.000 hombres aceptaron participar (un 41%), todos mayores de 50 años. Del total, se detectaron 40 casos de cáncer de próstata, la mayoría (67,5%) en estadios precoces. El proyecto sigue en marcha, y la previsión es llamar a otros 9.000 hombres hasta el próximo marzo.
