Morant solicita a las comunidades que la financiación «extraordinaria» se «revierta» en la universidad pública

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (PSOE), apostó ayer en un acto en Santander por alcanzar un pacto de Estado por la universidad y ha pedido a las comunidades autónomas que «reviertan» la financiación «extraordinaria» y «de más» que están recibiendo del Ejecutivo central en la pública para que disponga de una financiación «adecuada».

En palabras de Morant, la preferencia de los estudiantes sigue siendo la universidad pública, y el «rechazo» de la universidad pública a ese talento no es por el mérito o la excelencia del alumno, sino por «la falta de matrícula y de oferta en las universidades». «Yo haré todo lo posible para intentar garantizar que exista esta oferta frente a la demanda y, por tanto, que volvamos a un sistema justo», recalcó.

La ministra apuntó, además, que «es imposible que con 3.000 - 4.000 euros de beca se pueda cubrir el gasto que tiene una familia, la inversión que tiene que hacer para poder dar esa oportunidad a su hijo o a su hija para desarrollar la carrera deseada, cuando los precios para una matrícula en la universidad pública y en la privada tienen tanta diferencia». En esta línea, trasladó que le «preocupa mucho» la idea de «asumir profesiones que se puedan pagar» y cree que hay que «reaccionar» para «que no retrocedamos en ese sistema de oportunidades que significa la universidad en nuestro país».

«Cuando los jóvenes dejan de creer en el mérito, dejan de creer en la democracia. Y este es un riesgo que no podemos permitirnos como sociedad», sentenció.