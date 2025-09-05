Marlaska promete más medios para prevención
Ana Vázquez acusa al Gobierno de «estar en chanclas mientras España estaba en llamas»
REDACCIÓN
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuesta por «aumentar los medios técnicos y humanos destinados a la prevención, anticipación y respuesta a eventos climáticos extremos, mejorando su estabilidad, formación, equipamiento y condiciones laborales». Así lo manifestó ayer en el Congreso de los Diputados, al abordar el pacto de Estado contra la emergencia climática propuesto por el Gobierno tras la ola de incendios de este verano.
También garantizó a las autonomías que la Agencia Estatal de Protección Civil, cuya creación esta prevista en el marco de ese pacto, «no usurpará» las competencias de las comunidades.
Por su parte, la diputada del PP la ourensana Ana Vázquez denunció que el Gobierno actuó «tarde y mal», porque mientras «España estaba en llamas, estaban en chanclas».
- Ryanair le corta las alas a Galicia en su guerra con Aena: cierra su base de Santiago y abandona Vigo
- Refugiados climáticos de cuatro patas tras los incendios en Galicia
- «Empecé a programar con 5 años y durante mucho tiempo fue un juego»
- Cómo ser ‘profe’ al primer intento
- Cinco rutas y pocos días: estos son los restos que deja Ryanair en Galicia tras el chantaje a Aena
- Dime de dónde eres y te diré cómo pares
- Galicia rechaza la condonación de la deuda por ser «arbitraria» e «injusta»
- En búsqueda del chiringuito ideal