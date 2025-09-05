Marlaska promete más medios para prevención

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuesta por «aumentar los medios técnicos y humanos destinados a la prevención, anticipación y respuesta a eventos climáticos extremos, mejorando su estabilidad, formación, equipamiento y condiciones laborales». Así lo manifestó ayer en el Congreso de los Diputados, al abordar el pacto de Estado contra la emergencia climática propuesto por el Gobierno tras la ola de incendios de este verano.

También garantizó a las autonomías que la Agencia Estatal de Protección Civil, cuya creación esta prevista en el marco de ese pacto, «no usurpará» las competencias de las comunidades.

Por su parte, la diputada del PP la ourensana Ana Vázquez denunció que el Gobierno actuó «tarde y mal», porque mientras «España estaba en llamas, estaban en chanclas».