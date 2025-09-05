Galicia suma 31 casos de dengue en dos años

En los dos últimos años, 2023 y 2024, Galicia ha registrado un total de 31 casos de dengue, una enfermedad transmitida por el mosquito tigre infectados que pican por el día. Todos son casos importados, explica la Consellería de Sanidade, que ha tomado la decisión, de cara a «prevenir» la aparición de estos casos, de ofrecer de manera gratuita la vacuna en los centros de vacunación internacional de la comunidad para viajeros de alto riesgo con destino a zonas endémicas o con alto riesgo de transmisión.

Aunque el dengue no es endémico en Europa y los casos notificados están relacionados sobre todo con viajes, de ahí que se hable de casos importados, como ocurre en Galicia, en la comunidad gallega se está registrando un aumento significativo, ya que se han cuadruplicado entre 2023 (seis casos) y 2024 (25).

Sanidade incide en que, si bien en Galicia el riesgo de transmisión autóctona es «bajo», la presencia del mosquito tigre ya ha sido detectada en varios concellos, por lo que juzga «fundamental mantener la vigilancia y extremar las medidas preventivas».

La Xunta informó de que el pasado 20 de agosto, Día Mundial del Mosquito, se confirmaba «por primera vez» en el concello de Mos la presencia de mosquito tigre, solo un día después de haber sido identificado en el de Bueu. «A pesar del aumento de su extensión, el riesgo de transmisión de enfermedades como dengue, Zika o Chikungunya, continúa siendo bajo en nuestro territorio», sostiene Sanidade en un informe. En los dos últimos años consta un caso de Zika en Galicia (en A Coruña) en 2024 y de Chikungunya dos en Pontevedra en 2023, los tres importados.