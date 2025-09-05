Menos burocracia en los ‘coles’: control de ausencias y revisión de notas digitales

Además de una reducción de ratios para poder dedicar más tiempo a cada alumno, la relativa al exceso de burocracia es una de las reclamaciones más reiteradas por el colectivo docente, que se queja de que el papeleo les quita tiempo para lo que sería su tarea esencial: la pedagógica. Por eso la burocracia fue uno de los puntos incluidos en el acuerdo entre la Consellería de Educación y los sindicatos CC OO, UGT y Anpe y este curso comenzarán a ponerse en práctica las primeras medidas para rebajarla. Entre ellas estaría la digitalización de los protocolos de revisión de notas finales o el registro de ausencias.

De entre las nuevas funcionalidades, que llegarán a una decena, el titular de Educación, Román Rodríguez, describió ayer tres que, detalló, «están a punto de entrar en funcionamiento». Se trata de la digitalización de tres protocolos educativos: el de reclamación y revisión de calificaciones finales, ampliando su uso a las etapas de ESO y de Bachillerato; el de seguimiento y registro del protocolo de absentismo escolar y el procedimiento de intervención de los equipos de orientación específica en los centros.

Ahorro de tiempo

Según la Xunta, digitalizar estos procedimientos posibilita el ahorro de «tiempo» y de «pasos intermedios» y no serán los únicos que se pongan en marcha «a lo largo de este curso». Se sumarían, entre otros, la implementación de una app que evitaría que el profesorado sustituto tenga que estar pendiente del teléfono para los llamamientos, como sucede ahora.

Cuando el plan de reducción de la burocracia docente esté totalmente desarrollado, implicará, tal y como había avanzado en julio, cuando fue aprobado, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, un ahorro de más de 120.000 horas de trabajo administrativo cada curso. La iniciativa supone actuar sobre medio centenar de procedimientos y 22 aplicaciones informáticas. El objetivo, indicó entonces Rueda, es que esa «reducción de la carga de trabajo de los equipos directivos y del profesorado» redunde en un «mejor funcionamiento y en la atención a los alumnos y a sus familias».

«Tras muchos meses de preparación, todo está ya listo en los centros para la vuelta a las aulas el lunes», destacó el conselleiro.