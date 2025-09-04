Veinte muertos en las carreteras este verano, cinco más que en 2024

La Operación Verano, que cada año se desarrolla a lo largo de los meses de julio y agosto, terminó este año con veinte muertos en las carreteras de la comunidad. Se trata de cinco personas fallecidas más que en 2024, lo que sitúa a Galicia como la segunda autonomía, tan solo por detrás de Castilla-La Mancha, en la que más se incrementaron los accidentes mortales en este periodo.

En el conjunto estatal, el número de personas que perdieron la vida en accidentes de tráfico este verano se eleva hasta los 228. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, detalló ayer, en la presentación del balance provisional de los datos, que esto se traduce en una disminución de 15 víctimas mortales con respecto a los meses estivales del pasado año, un 6% menos.

En términos absolutos, Andalucía, con 37 fallecidos, es la comunidad con más muertes este verano, seguida por Castilla y León y Cataluña. Galicia se colocaría en el quinto lugar donde se perdieron más vidas en la carretera, mientras a la cola estarían Cantabria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde no hubo que lamentar víctimas mortales en sus vías.

Helicóptero

El helicóptero de la DGT con base en A Coruña permanece inoperativo desde el 1 de septiembre al expirar la contratación del mantenimiento. En todo caso, desde Tráfico aseguran que en los próximos días se solucionará al firmar un nuevo contrato. Hay un total de 9 helicópteros en esta situación en toda España.