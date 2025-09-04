Solo una de cada tres VUT puede anunciarse legalmente en internet

Solo una de cada tres viviendas de uso turístico dadas de alta en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT) se encuentra en condiciones de ofrecer sus servicios a través de los principales canales de comercialización, como Airbnb o Booking. Así se desprende de los datos del Registro Único de Arrendamientos, a los que ha tenido acceso este periódico, que muestran cómo al cierre del mes de agosto únicamente 9.243 viviendas habían obtenido el número de registro único de alquiler, cuando en el censo de Turismo de Galicia —con datos del mes de junio— figuran registradas 27.899 VUT. Una proporción que podría ser aún menor, ya que 1.765 de las viviendas que cuentan con el preceptivo código tienen una licencia de carácter provisional.

La puesta en marcha de la ventanilla única digital supuso que España fuese el primer país de la UE en cumplir con la exigencia de contar con un reglamento de información para este tipo de pisos. El plazo para comenzar a solicitar los números de registro único del alquiler se inició el pasado 2 de enero, si bien la normativa no ha estado plenamente operativa hasta el 1 de julio. En este sentido, los datos muestran que los propietarios gallegos no fueron previsores, ya que una de cada tres solicitudes para la obtención del código de registro estatal llegó durante los meses de julio y agosto, cuando la norma ya estaba en vigor.

Desde el pasado 1 de agosto, las plataformas están obligadas a retirar de sus páginas web todos aquellos anuncios que no incluyan el número de registro estatal. A pesar de que ya ha pasado un mes, según ha podido constatar este diario, en Airbnb se pueden observar todavía diferentes anuncios en Galicia en los que únicamente figura el código de registro en el censo autonómico, careciendo del obligatorio número estatal.

Fuentes del Gobierno aseguraban esta semana a El País que «en las próximas semanas, cuando se acabe el proceso de análisis de los mismos, se empezarán a retirar los anuncios ilegales». Esto afectará también a los propietarios, que pueden enfrentarse a multas desde los 2.000 a los 500.000 euros, en función de la comunidad y la gravedad de la infracción.