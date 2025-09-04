Puente augura dos años más de incidencias en el servicio ferroviario

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha advertido hoy de que en los dos próximos años se producirán más incidencias en la red ferroviaria, al tener que estrenar nuevos trenes que pueden dar problemas y seguir operando con trenes viejos que se han quedado obsoletos. En una comparecencia en comisión en el Congreso de los Diputados a iniciativa propia para informar de la actual situación de los trenes, Puente admitió que esta coyuntura persistirá durante los próximos 24 meses.

Gran parte de las incidencias se deben también a factores como el volumen de operaciones ferroviarias o la complejidad de coordinar a tres operadoras de alta velocidad en 4.000 kilómetros de líneas diseñadas para el servicio exclusivo de Renfe, o a causas externas como el robo de cable o los incendios forestales que bloquearon las comunicaciones durante días, como fue el caso de los tráficos entre Galicia y Madrid.

El ministro lamentó que pasaran 15 años sin estrenar ningún nuevo tren de larga distancia, que se elevan hasta los 17 en el caso de los cercanías. «Los trenes son uno de los puntos débiles del sistema ferroviario. Nuestro material rodante está en el último tramo de vida útil, con una antigüedad media superior a los 20 años. Desde 2008 no entra en nuestra red un tren nuevo de Cercanías y entre 2010 y 2024 tampoco en la red de media y larga distancia», detalló.

"Muy seria"

Y ahora que se ha puesto en marcha el primero de esos trenes, el Avril de Talgo de la serie 106 de Renfe —como el que circula entre Galicia y Madrid—, también ha dado problemas de fiabilidad. «Hemos tenido una incidencia muy seria al detectar en un una revisión rutinaria algunas fisuras en los bogies de los trenes que sirven en la línea Madrid-Barcelona, lo que nos ha obligado a retirarlos de la circulación», explicó.

Con esta experiencia, Puente avisa que los nuevos trenes que se empezarán a estrenar a partir de 2026 pueden también incurrir en ese «pecado de juventud», mientras que los trenes más viejos darán problemas por su antigüedad.

«Quiero ser muy cauto porque yo me las prometía muy felices con el tren Avril y luego no ha sido tanto. Me temo que los dos siguientes años vamos a encontrarnos en las dos partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará y con un material en sus últimos años de vida», argumentó en su intervención en el Congreso.

Puente adelantó que de los 500 trenes nuevos que se encargaron el año pasado, los primeros de cercanías llegarán a principios del año que viene, a un ritmo de entrega de unos dos por semana. No obstante, cree que es necesario incorporar más trenes a la flota de Renfe.

Cercanías de Galicia

Y también informó de que ya ha concluido el estudio de viabilidad sobre la eventual implantación de un servicio de Cercanías en Galicia, que será presentado la próxima semana.

El ministro señaló que España tiene la segunda ratio de puntualidad más alta de Europa, tras la compañía pública de Suiza. «En media y larga distancia se han producido 71.062 circulaciones hasta este martes: 48.444 han llegado a su hora, 11.645 con retrasos inferiores a los quince minutos y 5.992 con demoras entre 15 y 30 minutos», dijo.

El PP desmintió los datos aportados por el ministro y afirmó que este verano 4,4 de cada 10 trenes ha llegado con algún tipo de retraso a su destino, una ratio muy superior a la de Francia, Países Bajos o Alemania (1 de cada 10). «Desde que ustedes gobiernan, el tren ya no es el medio de transporte fiable que necesitan los españoles», espetó el diputado Héctor Palencia.