Cómo ser ‘profe’ al primer intento

En la infancia, son muchos los niños que sienten la llamada de la enseñanza y la de profesor está entre las profesiones más citadas tras la expresión «cuando esa mayor quiero ser». En Galicia cada año miles de candidatos intentan traducir esa vocación en una plaza en los centros públicos gallegos, pero no es fácil. Los docentes, o futuros docentes, también se las tienen que ver con pruebas en las que se juegan su porvenir y que afrontan con nervios similares a los que tendrá su alumnado cuando impartan clase. Esta vez los aspirantes a las 1.664 vacantes en juego fueron 17.600 personas, diez veces más, y apenas 2.100 superaron el primer filtro.

Sin embargo, discutiendo el dato de que los tribunales eliminan de un plumazo al 90 por ciento de la competencia nada más empezar, están aquellos candidatos que no solo logran salvar el primer escollo, sino también el segundo, y todo ello en su primera tentativa. Según los datos facilitados por la Consellería de Educación, este año ascienden a 195 las personas que se presentaron por primera vez al examen y consiguieron plaza.

Dedicación y organización, claves

Entre los elegidos se encuentra la estradense Nerea Iglesias Cascallar, que se estrenará como maestra de la pública este curso en el colegio Daría González, de Pontevedra, y lo hará con 23 años y solo un curso después de haber finalizado su formación como maestra de Primaria en la especialidad de Inglés como Lengua Extranjera, en la Universidade de Santiago. La joven docente es una convencida de la educación pública y confiesa, incluso ahora, cuando ya está incorporada a su destino, que todavía no ha acabado de «asimilar» la noticia. Sí recuerda que para las 47 plazas libres se presentaban otras 500 personas y en la receta que a ella le funcionó, la dedicación pesa, pero también el saber organizarse. Eso, y el que un «padrino» que ya imparte clase la supiese orientarla con las programaciones.

Exámenes que dan la nota

Las estadísticas del Ministerio de Universidades revelan que los futuros maestros suelen llevar bien los estudios, cuando están haciendo la carrera, y sus notas medias lo demuestran: la media del expediente llega a un 8,12, por ejemplo, entre los universitarios que se forman para impartir clase en la etapa de Primaria. Sin embargo, cuando se trata de ponerse a prueba para ser funcionarios, el desempeño baja, como les ocurre a los chavales en la selectividad.

Así, en los exámenes de oposiciones celebrados el pasado mes de junio en Galicia, la nota media de los presentados se situó en 6,7 puntos, según informan desde la Consellería de Educación. Es la misma que el año previo y que las de 2018 y 2019. Únicamente en 2020 y en 2021 —siempre considerando el año de convocatoria de las oposiciones— llegó a 6,9 y 6,8, respectivamente.

Nerea Iglesias Cascallar / Cedida

«Estudiar el temario fue como empezar de cero, poco que ver con el grado» Nerea Iglesias Cascallar — Maestra que sacó la OPE a la primera

Nerea Iglesias Cascallar se puso a opositar nada más acabar la carrera, tal y como había planeado desde que se decidió a estudiar el grado de Maestro en Primaria, con mención en inglés. El plan le salió bien, pese a que todavía está «asimilando» el resultado. «Por muy bien que te salga el examen, depende también de cómo les salga a los demás y siempre piensas que lo puedes hacer mejor», proclama.

El puesto de funcionaria le llega a Nerea con 23 años y con experiencia trabajando con niños que le permitió confirmar que ese era el trabajo le «gustaba» y que desarrollarlo en la pública era lo ideal: «Tenemos mucha suerte de tener educación pública y también te aseguras de tener un trabajo para toda la vida que, en los tiempos inestables que corren, se agradece bastante», alega. Admite que en cierto momento se planteó seguir estudiando, pero lo descartó porque prefiere averiguar, desde «dentro», qué es lo que necesita día a día y «no ir a ciegas».

Esta joven estradense empezó a preparar las oposiciones en septiembre del año pasado y finalizó el proceso a finales de junio, con las pruebas. «Estudiaba de lunes a viernes, entre cinco y seis horas diarias, y los fines de semana descansaba, en general, para estar enfocada por la semana», cuenta. Al final, sí esprintó un poco. «Para la última prueba, la programación, no hacía más que estudiar y comer y dormir y a lo mejor dormía 4 o 5 horas», explica. Aun así, a su juicio, «si te organizas bien, tienes tiempo para vivir y para estudiar» y ella es un ejemplo: no renunció a viajes ni vida social.

Nerea sacó el proceso adelante en modo «autodidacta», a pesar de que, como explica, el temario no tenía «nada que ver» con la carrera y que «fue como comenzar de cero». Sin embargo, no le faltaron puntos de apoyo. Al menos, tres. Al principio echó mano de una academia para «orientarse» y para conseguir el temario; un compañero la ayudó con la programación, con la que se sentía «muy perdida», hasta el punto de que su apoyo fue «fundamental» para llegar a donde está «ahora», y sus progenitores la apoyaron para que su única «preocupación» fuese estudiar. De hecho, estaba dando clases de preescolares por las tardes y lo dejó a mitad de curso para concentrarse en su objetivo.

Ahora el deseo por que llegue el 8 y estrenarse como maestra convive con los nervios ante una experiencia «totalmente nueva». Se sumergirá en ella con varias ideas, como el aprendizaje por competencias. «En el mundo en que vivimos creo que ya no solo preparas a un alumno para sumar y restar o para que sepa hablar inglés, sino para que use, por ejemplo en este caso el Inglés, como una herramienta en un mundo globalizado como en el que vivimos». Se trata, enfatiza, de aprender a ser ciudadanos.