Pontevedra acapara casi 4 de cada diez nuevos docentes

El sistema educativo público gallego incorpora este curso un total de 1.113 docentes que superaron las oposiciones este verano y el 37% está destinado a colegios e institutos de Pontevedra. Vigo es la segunda ciudad que más docentes recibe (84).

Hasta el 8 no afrontan su primer cara a cara con el alumnado, pero ya están haciendo los deberes. Ayer se celebraba una primera jornada formativa de acogida para los 385 maestros de Infantil y Primaria que se estrenan como funcionarios en prácticas y hoy será el turno de los 665 profesores de Secundaria y los 63 de los sectores singulares de FP. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, dio la bienvenida a los nuevos funcionarios, con una edad media de 32,5 años y que son en un 67,7% mujeres.

Por otro lado, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, defendía ayer en el Parlamento que la inclusión es una «prioridad absoluta» para la Xunta después de denunciar el BNG un «retroceso gravísimo en los derechos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo al limitar los especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje solo al alumnado con certificado de discapacidad.