Otras nueve carreras completan su aforo
La CiUG hizo público ayer el sexto llamamiento de matrícula para las titulaciones de grado ofertadas en Galicia. Con este se cierran otras nueve carreras y son ya 165 de 190, un 87%, las que han completado su aforo. Todas las que se suman en esta convocatoria se imparten en la Universidade de Santiago, tres de ellas en el campus de Lugo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Refugiados climáticos de cuatro patas tras los incendios en Galicia
- «Empecé a programar con 5 años y durante mucho tiempo fue un juego»
- «La competencia con las VUT es como ir al hospital y que te opere un carpintero»
- El sistema europeo Copernicus da 37.000 ha quemadas más que la Xunta: los motivos de la brecha
- Dime de dónde eres y te diré cómo pares
- Feijóo: «España tiene un Gobierno fallido que se pone de perfil frente a los incendios»
- La única Unidad de Quemados de referencia de Galicia: «Aquí se crea un vínculo fuerte»
- Incendios en Galicia, última hora | Los fuegos activos se reducen a tres, con temor en Ourense por la llegada de lluvias