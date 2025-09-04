En búsqueda del chiringuito ideal

Galicia busca transformar el concepto tradicional de chiringuito de playa hacia un modelo «ejemplar» no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también social y paisajístico. Se trata de una iniciativa que anunció la Xunta este verano, tras asumir las competencias de gestión y ordenación del litoral, que ahora se materializa con convocatoria del concurso de ideas que tiene como objetivo seleccionar la mejor propuesta concebida como prototipo replicable en los entornos del litoral gallego.

Tal y como se recoge en los pliegos, esta decisión nace a raíz de una necesidad cada vez más patente en Galicia: los chiringuitos de playa, como elementos tradicionales de la oferta turística y recreativa, deben evolucionar hacia tipologías sostenibles que respondan tanto a demandas de los usuarios como a los principios de conservación natural. Algo que se pretende llevar a cabo a través de la arquitectura verde o bioarquitectura, asegurando que las instalaciones se hallen «en armonía» con el medio ambiente, respetando su estado natural y alterando el entorno lo mínimo posible, de la mano de una revisión de los materiales utilizados, los sistemas de abastecimiento, la gestión de residuos, la relación con los ecosistemas litorales y el funcionamiento durante todo su ciclo de vida.

En este proceso de definición práctica de lo que es un chiringuito biosostenible la Xunta contará con la colaboración del sector, puesto que el concurso está dirigido únicamente a personas con la titulación de arquitecto o equivalente y posteriormente se pretende materializar la propuesta seleccionada en un proyecto constructivo. Habrá un ganador y dos segundos premios, que elegirá un jurado profesional, y el plazo para presentar las propuestas termina el próximo 17 de octubre.

Además de cumplir con la normativa sectorial, estos chiringuitos deberán estar adaptados al entorno, posibilitando una adecuada integración en distintas ubicaciones y tipos de playa mediante la variación de materiales envolventes y elementos funcionales del exterior si es necesario, para asegurar que son replicables a lo largo del territorio. Deberán ser desmontables y transportables para su retirada al finalizar el verano, y la superficie será de un máximo de 20 metros cuadrados en el interior y de otros 50 en la exterior, haciendo un máximo total de 70.

Asimismo, en el aspecto puramente arquitectónico, se valorará positivamente que el diseño sea de carácter contemporáneo, innovador e integrado con la tecnología, que la propuesta se adapte al entorno y al paisaje y cuán versátil sea su implantación. En lo que a la sostenibilidad se refiere, por su parte, se tendrán en cuenta cuestiones como el confort ambiental, el empleo de materiales que cuenten con certificación ambiental, la instalación de placas solares o aerogeneradores integrados en el modelo, o la implantación de medidas destinadas a la consecución del vertido cero y a minimizar el consumo de agua y de otros recursos naturales.

De este modo, la Xunta no solo busca el mejor modelo de chiringuito, sino también ofrecer un estándar que puedan seguir las personas interesadas en instalar establecimientos de este tipo en la costa de la comunidad.