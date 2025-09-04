El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
La ayuda cubre un máximo del 75% del servicio abonado por la familia, pero como novedad en esta edición, se amplía al 100% del servicio en el caso de familias numerosas, monoparentales, acogedoras, con guardia con fines adoptivos
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la convocatoria del Bono Concilia Familia, un programa pensado para que los padres y madres que trabajan puedan atender a sus necesidades de conciliación de carácter puntual. Podrá solicitarse a partir de este lunes.
Concretamente, explican en un comunicado, está pensado para situaciones como enfermedades o cuestiones laborales, o durante los periodos de vacaciones escolares.
En 2024, este bono llegó a más de 15.000 familias gallegas. La Xunta invierte más de 2,5 millones de euros en esta nueva convocatoria, que estará abierta hasta el próximo 7 de octubre.
El Bono es una aportación económica directa destinada a las familias con hijos de hasta 13 años (nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2021) y en las que ambos progenitores trabajan, "con el objetivo de contribuir a sufragar los costes de los servicios de conciliación como cuidadores, ludotecas o campamentos".
Concretamente, ofrece aportaciones económicas de hasta 500 euros para la contratación de una persona a domicilio o de 200 euros por persona para sufragar los costes de recursos y servicios específicos como las ludotecas, campamentos o espacios de ocio y actividades para niños.
La ayuda cubre un máximo del 75% del servicio abonado por la familia, pero como novedad en esta edición, se amplía al 100% del servicio en el caso de familias numerosas, monoparentales, acogedoras, con guardia con fines adoptivos, en las que uno o varios hijos convivientes tengan una discapacidad reconocida igual o superior al 33% o familias víctimas de violencia de género.
Requisitos para solicitar el Bono Concilia Familia
- Tener la residencia en Galicia
- Tener un hijo o hjija de entre 4 y 13 años (nacidos entre el 1/1/2012 y el 31/12/2021)
- Que ambos progenitores trabajen en el periodo solicitados (o uno en caso de familias monoparentales)
Actividades que cubre el Bono Concilia Familia
- Periodos de vacaciones escolares
- Enfermedades del pequeño/a e imposibilidad de ser cuidado por los miebros de la unidad familiar
- Enfermedad del cuidador habitual
- Situaciones puntules de cáracter laboral o de formación
- Situaciones puntuales de cuidado a familiares de hasta segundo grado de parentesco
Documentos para solicitar el Bono Concilia Familia
En el caso de contratación de campamentos, otros servicios de conciliacion autorizados o de atención a domicilio:
- Facturas originales en las que conste el día y horas en que se prestó el servicio, junto con los comprobantes bancarios que acrediten el pago
- Justificación documental de la situación puntual que da derecho a recibir la ayuda
En el caso de contratar a una persona empleada en el hogar o ampliar el horario de un contrato preexistente:
- Contrato de trabajo donde conste expresamente el período de contratación, su objeto y el intervalo de tiempo hortario en que se presta el servicio
- Justificantes bancarios del pago del salario y cotizaciones a la Seguridad Social
- Ryanair le corta las alas a Galicia en su guerra con Aena: cierra su base de Santiago y abandona Vigo
- Refugiados climáticos de cuatro patas tras los incendios en Galicia
- «Empecé a programar con 5 años y durante mucho tiempo fue un juego»
- Cómo ser ‘profe’ al primer intento
- Dime de dónde eres y te diré cómo pares
- Galicia rechaza la condonación de la deuda por ser «arbitraria» e «injusta»
- La Xunta no descarta cambios en las partidas presupuestarias a raíz de la ola de incendios
- Galicia estudiará recurrir judicialmente la condonación de la deuda