Una viguesa representará a Galicia en el campeonato europeo de FP

El conselleiro de Educación recibió ayer a los tres jóvenes que representarán a Galicia en el campeonato continental de FP Euroskills, que se celebrará del 10 al 13 de septiembre en Herning (Dinamarca), entre ellos Laura Pereira, del CIFP Manuel Antonio de Vigo, que compite en la modalidad de Recepción hotelera. «Estoy seguro de que estos tres jóvenes demostrarán en estas olimpiadas todo el potencial que tiene nuestra FP», los animó Rodríguez, quien recordó que en citas anteriores los resultados de la delegación gallega «son siempre muy satisfactorios y un orgullo para nuestro sistema educativo».

Los alumnos que participarán en esta edición de Euroskills son, además de Laura Pereira, María Bazar, del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, en Panadería, y Ezequiel Soto, del IES San Clemente de Santiago, que lo hará en Desarrollo web. Los tres, destacó el conselleiro, junto a docentes y representantes de la Consellería, demostrarán en el campeonato internacional «la calidad de la FP gallega».

El campeonato, centrado en un «futuro más verde», se celebrará la próxima semana. Los aspirantes gallegos competirán con más de 600 jóvenes de 33 países europeos, que se disputarán medallas en 38 habilidades diferentes.