La USC se suma a una red que analizará la España vaciada

La Red DESP-OB echó a andar ayer con el Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (Idega) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) al frente, con el objetivo de poner en marcha un observatorio interdisciplinar sobre la despoblación, elaborar un catálogo de buenas prácticas con estudios en el conjunto del país y ofrecer una hoja de ruta estratégica a la ciudadanía y a las instituciones ante el reto de la España vaciada. En total, cooperan en este proyecto once institutos, cátedras y grupos de investigación de distintas universidades españolas y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con financiación del Ministerio de Ciencia.