Ryanair le corta las alas a Galicia en su guerra con Aena: cierra su base de Santiago y abandona Vigo

Galicia, y particularmente los aeropuerto de Vigo y Santiago, vuelven a ser dos de los grandes perjudicados a nivel nacional por la guerra entre Ryanair y Aeropuerto Españoles y Navegación Aérea. Tras los tijeretazos que ya ejecutó el pasado verano en Lavacolla y Peinador, la low cost irlandesa acaba de hacer firme su abandono de Vigo, como había avanzado este periódico, pero también ha dado un nuevo duro golpe al aeropuerto de la capital gallega, en el que abandona su base.

Además de cerrar la base de Santiago y cancelar todos los vuelos a Vigo y también a Tenerife Norte, ha informado que clausurará también las bases de Valladolid y Jerez y que reducirá su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias durante la próxima temporada aeronáutica de invierno (de finales de octubre de 2025 a finales de marzo de 2026).

En el caso de Vigo, donde el Concello olívico le llegó a imponer dos sanciones por incumplimiento de contrato en el vuelo de Londres, tendrá que mantener la conexión hasta finales de diciembre por el convenio de 1,8 millones de euros rubricado hace tres años. De esta forma, una vez más, la low cost abandona por completo la terminal olívica tras finalizar un acuerdo de promoción turística después de haber cesado también sus operaciones con Barcelona la pasada primavera y que, en este caso, no estaba conveniada.

Cierre de la base de Santiago

Más dura es la decisión en materia de plazas y conectividad para Galicia la decisión de cerrar su base de operaciones en el aeropuerto de Santiago. La aerolínea ha adoptado estas decisiones en el marco de su plan para reducir su capacidad en un 41% en las regiones españolas y en un 10% en las Islas Canarias este invierno, lo que supondrá la pérdida de un millón de plazas en invierno (dos millones anuales) y que la aerolínea justifica «debido a las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolístico Aena».

El cierre de la base de los dos aviones que Ryanair tiene en Santiago supondrá –según la aerolínea– la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares estadounidenses en la región de Galicia.

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, aseguró durante la rueda de prensa de presentación de la temporada de invierno en la que anunció que los recortes que estas reducciones perjudicarán aún más a los aeropuertos vulnerables y conducirán a «una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional ya que muchas rutas serán económica inviables».

En concreto, la aerolínea reducirá su capacidad en los aeropuertos regionales en un 41% (-600.000 plazas) y en las Islas Canarias en un 10% (-400.000 plazas).

Ryanair cancelará un total de 36 conexiones directas con la España regional y las Islas Canarias. Todo ello supone que se desviarán dos millones de plazas anuales a Italia, Marruecos, Croacia y Albania

«Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas», afirmó Wilson.

Por todo ello la aerolínea vuelve a pedir a la CNMC y al Gobierno español que rechacen los «excesivos aumentos de las tasas» y amplíen la congelación de las mismas para proteger la conectividad regional, el turismo y el empleo.