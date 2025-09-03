Rueda sobre la quita: «Somos capaces de pagar nuestras deudas»

En línea con las directrices de la dirección nacional del PP, que garantiza que ninguno de sus territorios aceptará la condonación de la deuda autonómica que impulsa el Gobierno central, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se mostró más tajante que nunca contra la posibilidad de que Galicia pueda beneficiarse de esa quita, que llega a los 4.010 millones de euros. «La comunidad es perfectamente capaz de asumir el pago de sus deudas», dijo ayer en Santander, en un curso sobre el Comité Europeo de las Regiones en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Con él estaban otros presidentes autonómicos del PP, como María José Sáenz de Buruaga (Cantabria) y Juanma Moreno (Andalucía), que siguieron la misma senda de rechazo total a la condonación de parte del pasivo de sus comunidades.

Rueda descalificó la propuesta de condonación de la deuda autonómica —aún tiene que superar el trámite del Congreso para ser definitiva—, que se ha hecho «por el interés concreto» de Cataluña y de forma previa a un segundo paso «aún más demoledor que va a ser una financiación singular». «Es decir, va a haber un perdón de esa deuda y luego esa comunidad autónoma a la que más se le perdona, se va a desentender de todo esto porque pasa a un sistema singular», incidió Rueda, quien recalcó que la deuda de las comunidades autónomas «no desaparece, simplemente se reparte».

"No la necesitamos"

En el caso de Galicia, añadió que la quita le va a suponer «a cada gallego algo más de doscientos euros más de deuda». «Es un negocio ruinoso, que ni pedimos ni necesitamos», sostuvo. Y criticó las «mentiras y falsedades» de los socialistas gallegos para instar a su Gobierno a aceptar la quita con el argumento de que supondría para la comunidad autónoma tener 4.000 millones para gastar en servicios públicos.

Lo que sí defendió es la necesidad de que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar entre el Gobierno de España y las comunidades un nuevo modelo de financiación autonómico. «El deber del Gobierno central es sentarnos y que discutamos y propiciar el acuerdo», dijo Rueda, quien se mostró convencido de que, a pesar de los distintos intereses de las comunidades autónomas, es posible un consenso entre territorios.

En parecidos términos se expresaron los presidentes de Cantabria y Andalucía, de circunscribir la quita a un acuerdo del PSOE con los independentistas catalanes para mantener en el poder a Pedro Sánchez a costa de romper la solidaridad y la cohesión nacional.

Sin instrucciones de Madrid

Y los tres (Rueda, Moreno y Sáenz de Buruaga) negaron haber recibido instrucciones de la dirección nacional de su partido, en la calle Génova, para que sus comunidades no se acojan a la condonación de parte de su deuda.

«Aquí no hay ninguna instrucción», zanjó el gallego. «A mí no me consta (esa directriz), a mí jamás nadie me ha dado una orden. No veo a Alberto Núñez Feijóo, que ha sido presidente de una comunidad autónoma, dando esa orden», dijo Moreno. «El PP no es una secta», intervino la presidenta cántabra.