La oposición pide a Rueda que asuma sus «negligencias» en la gestión del fuego

El curso político comienza en el Parlamento de Galicia la próxima semana con una comparecencia, a petición propia, en el primer pleno ordinario, del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre los incendios que azotaron Galicia este verano, una cuestión que, si bien no será la única de la que se hable, será la protagonista de la sesión. Mientras, los partidos de la oposición, BNG y PSdeG, ya adelantaron, tras la Junta de Portavoces de ayer, que pedirán que asuma sus responsabilidades por la «negligente» gestión ante los fuegos.

El BNG exigirá directamente que Rueda dimita, puesto que considera que «un presidente digno de tal nombre tendría que empezar su comparecencia presentando su dimisión porque le queda muy grande el cargo». Así lo trasladó la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, quien también denunció «fallos en las competencias y en las responsabilidades» a la hora de la gestión de la crisis.

La diputada del Bloque acusó así a los populares de «ocultación de información» tanto al minimizar la superficie quemada —111.000 hectáreas frente a las 162.000 que recoge el sistema europeo Copernicus— como los espacios protegidos afectados.

«A Rueda le queda grande el cargo. Es un presidente que oculta información, que miente, que utiliza un carroñerismo político indecente y antepone la catástrofe y los intereses de Galicia a la estrategia del PP», denunció. El BNG también impulsará la comparecencia en el pleno de las conselleiras de Medio Rural y Medio Ambiente, María José Gómez y Ángeles Vázquez.

«Falta de prevención y descoordinación»

La viceportavoz socialista, Elena Espinosa, manifestó que el presidente gallego debe «asumir responsabilidades políticas por la falta de prevención y descoordinación ante los incendios». La diputada del PSdeG recordó que ella misma fue ministra de Medio Ambiente en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que «sabe clarísimamente cuáles son las competencias de unos y de otros» y considera que hay una clara «dejadez» de la Administración autonómica tanto en las tareas de prevención como en la extinción.

De este modo, el Grupo Socialista también interpelará a la conselleira de Medio Rural sobre la contratación de los brigadistas y sus condiciones laborales. «Se manda a gente con un simple curso de 16 horas a un trabajo de alto riesgo», señaló.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, defendió que, si bien hubo «margen de mejora», el operativo contraincendios de la Xunta es «el mejor de Europa». Además, Pazos destacó que el presidente acudirá al Parlamento a «poner encima de la mesa todos los datos» sobre el dispositivo y las ayudas de la Administración, frente a la «respuesta» que dio el Gobierno que lidera Pedro Sánchez.