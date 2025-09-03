El Gobierno condiciona los usos de Meirás a la titularidad definitiva

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha reivindicado el Pazo de Meirás como «un lugar de la memoria, de la victoria de la justicia y de los valores democráticos» en un acto celebrado en el propio inmueble en el mismo día en el que en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se ha publicado la incoación del expediente para su declaración como Lugar de Memoria Democrática.

La titularidad del inmueble la tiene el Estado, pero es provisional tras último recurso de los Franco. El Gobierno se ve «imposibilitado» para actuar hasta una resolución judicial definitiva. A esa decisión emplazó Martínez las posibles actuaciones en el edificio de cara a ampliar las visitas a zonas que ahora, apuntó, no reúnen condiciones de seguridad. La idea, dijo, es «hacer un planteamiento de lo que fue esto, anclado en memoria democrática y en el pasado de Emilia Pardo Bazán».

Pese a esa espera, para el secretario de Estado de Memoria Democrática es un «triunfo de todo el pueblo gallego» lograr que pasase al Estado e incidió en que Meirás, con la publicación en el BOE, forma parte ya del «inventario del lugares de memoria» a la espera de que la declaración, una vez concluidos los trámites legales, sea «definitiva».

En el mismo acto, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, subrayó que Meirás será «un espacio de memoria, pero también de divulgación». «Una reflexión del pensamiento democrático», indicó, para difundir que lo ocurrido en la dictadura «no puede volver a ocurrir». El líder de los socialistas gallegos, que advirtió que «la ideología franquista está más fresca que nunca», recalcó que «con otro gobierno no se habría producido» la declaración.