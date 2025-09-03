El Congreso reanuda su actividad con otra prórroga sobre el traspaso de la AP-9

Tras el parón por las vacaciones de verano, el Congreso de los Diputados ha retomado su actividad acordando una nueva prórroga para someter a debate el traspaso a Galicia de la titularidad de la AP-9. Así lo aprobó ayer la Mesa, el órgano de gobierno de la cámara, que estableció un nuevo plazo de presentación de enmiendas a la proposición de ley impulsada desde la comunidad autónoma.

Aunque su paso por el Congreso lleva el marchamo teórico de urgente, la concesión de continuas prórrogas para presentar enmiendas es un recurso al que se acude para demorar su debate y su votación. Tanto que ya van 40 aplazamientos desde que en junio del pasado año la Cámara Baja inició su tramitación con la defensa del traspaso por parte de Alberto Pazos (PP), Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSOE), llevando una iniciativa que el Parlamento gallego había aprobado por unanimidad, lo mismo que en las anteriores ocasiones, sin que en ningún caso llegase a prosperar.

Aunque PP y PSOE están de acuerdo en Galicia en reclamar la transferencia de la titularidad de la autopista, en Madrid se tiene una concepción distinta.